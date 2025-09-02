TEİS Başkanı Saydan: Fiyat politikası düzenlenmezse sahte ilaç çeteleri güçlenecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Ümraniye’de jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında 5 milyon kutunun üzerinde sahte ilaç ele geçirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saydan "Eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz. Çünkü, Türkiye’de İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde ilacın üretimden depoya, depodan eczaneye ve hastaya ulaştırılmasına kadar her aşaması elektronik olarak kayıt altına alınır. Bir eczacının, İTS’ye kayıtlı olmayan sahte bir ilacı hastasına verme ihtimali yoktur. Çünkü sistem buna izin vermez" ifadelerine yer verdi.

Sahte ilaç sorununun kaynağı belli

Sahte ilaçların eczanaler aracılığıyla vatandaşlara sunulduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Saydan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Eczacılar, her koşulda halk sağlığını önceleyen, yasaların ve etik ilkelerin çizdiği sınırlar içinde hizmet veren sağlık profesyonelleridir. Sahte ilaç sorununun kaynağı bellidir: Merdiven altı üretim, kaçakçılık faaliyetleri, denetimsiz internet satışı ve en önemlisi, yanlış ilaç fiyat politikaları.

Özellikle düşük Euro kuru nedeniyle ilaç firmalarının hayati önemdeki bazı ilaçları Türkiye piyasasından çekmesi, bu boşluğun sahteciler tarafından doldurulmasına zemin hazırlamaktadır.

Kanser ilaçları, organ nakli ilaçları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilacın bulunamaması, sahtecilere cesaret vermektedir.

Örneğin organ nakli sonrası kullanılan ilaç firması tarafından ilacın Türkiye’deki ticari faaliyetini 31 Ağustos 2023 tarihinde durdurmuştur. O tarihten itibaren ilaç eczanelerimizde bulunmamaktadır. Firma, ilaç Eurosunun düşüklüğü sebebi ile ilacını ülkemiz piyasasından çekmiştir.

"İlaç yokluğu, sahtecilerin en büyük silahıdır"

TEİS olarak uyarıyoruz. Eğer gerçekçi bir ilaç fiyatlandırma politikası hayata geçirilmez, ilaçların piyasadan çekilmesinin önüne geçilmezse sahte ilaç çeteleri daha da güçlenecektir. İlaç yokluğu, sahtecilerin en büyük silahıdır. Bu suç örgütlerinin cesaret bulmasının sebebi, vatandaşın çaresiz bırakılmasıdır.

Buradan açıkça ifade ediyoruz. Eczaneler halkın güvencesidir. İlaç yalnızca eczanelerden temin edilmelidir. İTS, hem eczacının hem halkın güvencesidir. İTS sayesinde eczanelerden alınan her ilaç güvenilirdir.

Eczacıların bu kirli ticaretin içinde gösterilmesi ağır bir haksızlıktır. Asıl mücadele edilmesi gereken, sahte ilaçların üretimine ve dolaşımına göz yuman kaçak yollar ve yanlış politikalar olmalıdır.

"TEİS olarak çağrımız nettir"

TEİS olarak çağrımız nettir: Sahte ilaç ticaretine karışan suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalı, bu konuda cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilmelidir. İlaç fiyatlandırmasında gerçekçi kur politikası benimsenmeli, özellikle kanser ve organ nakli ilaçları gibi hayati öneme sahip ilaçların piyasadan çekilmesi engellenmelidir.

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda eczacıları zan altında bırakacak sorumsuz söylemlerden uzak durulmalıdır. Biz eczacılar, her zaman olduğu gibi bu ülkenin dört bir yanında, vatandaşlarımızın en güvenli şekilde ilaca ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz.

Mesleğimizi ve onurumuzu töhmet altında bırakmaya yönelik her türlü girişime karşı sessiz kalmayacağız. Unutulmamalıdır, eczanelerden alınan her ilaç güvenilirdir, takip edilebilirdir ve hastanın sağlığı için teminat altındadır."