Türkiye’de aidatlar rekor seviyeye ulaştı: İşte şehir şehir fiyatlar

Muğla’da ortalama aidatlar 8 bin 710 TL’ye çıkarak rekor kırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de aidatlar hızla yükselirken, Türkiye genelinde son üç yılda aidatlar ortalama yüzde 367 arttı.

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 bini aşkın bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi" raporunu yayımladı.

2022-2025 dönemini kapsayan rapor, tüm şehirlerde aidatlardaki artışları detaylı şekilde ortaya koyuyor. Ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi giderleri de raporda yer alıyor.

Muğla aidat ortalamasının en yüksek il oldu

Rapora göre 2025 yılında ortalama aidat 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla, en yüksek aidat ortalamasına sahip il olarak öne çıktı.

Muğla’yı, sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor.

En düşük aidat Uşak ve Hatay’da

Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü iller arasında Uşak (1.061 TL), Hatay (1.246 TL), Ordu (1.287 TL), Aksaray (1.306 TL) ve Mersin (1.455 TL) yer alıyor.

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin, en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet farkı, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor."

2025’in ilk yarısında İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti

Rapor, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerde aidatların son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455 artarak rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Türk, "2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları aradığını açıkça gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da aidatlar 10 bin TL’yi aştı

İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde baskı oluşturuyor.

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen ise "Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı. Ancak bazı büyükşehirlerde bu oran daha yüksek. Muğla’da yüzde 455 ile rekor artış yaşanırken; İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 artış görüldü" dedi.

Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, brüt asgari ücret ise 4 bin 253 TL’den 22 bin 800 TL’ye çıkarak yüzde 419 arttı.