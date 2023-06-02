Tek kullanımlık ve biyolojik olarak çözünen sabun geliştirildi

Tanzanya'nın Darüsselam ve Morogoro bölgelerin pilot bölge olarak seçen araştırmacılar “Tab Soap” olarak adlandırdıkları yeni bir el yıkama teknolojisi test etti.

Bu tablet şeklindeki ürün sabun emdirilmiş biyolojik olarak parçalanabilir bambu bazlı materyallerden oluşuyor. Tablet kullanıldığında tuvaletlere, çöpe veya toprağa atılabiliyor ve orada çürüyebiliyor. Tabletler rulo halinde ya da yırtılabilir şekilde de sunulabiliyor.

Çalışma küçük olsa da, araştırmacılar yeni el yıkama teknolojilerinde potansiyel görüyorlar. Hem maliyet noktasında sıvı sabun kadar etkili olan tablet sabun, el yıkama amacı için en ideal çözüm olarak görülüyor.

Tek kullanımlık olduğundan dolayı çapraz bulaşma endişesi daha az. Sadece el yıkama için tasarlandığından ürünün yanlış kullanımı da zor. Aynı zamanda bambu bazlı alt tabaka ıslak kaldığı için, muhtemelen diğer el yıkama şekillerinden daha az su kullanıyor.