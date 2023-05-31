Theranos'un kurucusu 11 yıllık hapis için teslim olacak

ABD'de "tek damla kan ile testler yapabildiğini" iddia eden sağlık girişimi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes’un bugün 11 yıllık hapis cezasını çekmek üzere teslim olacağı bekleniyor.

ABD basınındaki haberlerde, 39 yaşındaki Holmes'un, Teksas’ın Bryan şehrinde bulunan asgari güvenlikli federal kadın hapishanesinde cezasını çekeceği belirtildi.

Çoğu beyaz yakalı suç ve düşük seviyeli uyuşturucu suçlarından yatan yaklaşık 720 mahkumun bulunduğu hapishanede, Holmes'un en az 3 mahkumla kalacağı kaydedildi.

Theranos'un kurucusu Holmes'un, bugün 11 yıllık hapis cezasını çekmek üzere teslim olacağı ifade edildi.

"Yatırımcılara komplo kurmak" ve "dolandırıcılıktan" suçlu bulunmuştu

Savcılar, Ocak 2022'de, Holmes'un 2010-2015 döneminde yatırımcıları parmaktan alınan tek damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtmişti.

Hastaları, testlerin doğruluğu konusunda yanıltmakla suçlanan Holmes, yargılama sonucu jüri üyelerince "yatırımcılara komplo kurmak" ve "dolandırıcılıktan" suçlu bulmuştu.

11 yıl hapis cezasına çarptırılan Holmes, Kasım 2022'deki duruşmaya ilk çocuğuna hamile olarak katılmış ancak doğumun yaklaştığı gerekçesiyle mahkeme ertelenmişti.

Holmes'un avukatları, müvekkillerinin Kasım 2022'deki ikinci çocuğunun doğumunu gerekçe göstererek 1 Mart’ta hapis cezasının ertelenmesini talep etmiş, "2 çok küçük çocuğa" bakmakla yükümlü olan müvekkillerinin hapiste tutulmaması gerektiğini savunmuştu.

Theranos'un piyasa değeri 9 milyar doları bulmuştu

Bir dönem Silikon Vadisi'nde ünlenen ve bir ara piyasa değeri 9 milyar doları bulan Theranos'un kurucusu Holmes, medya patronu Rupert Murdoch ve Walmart mağazaları sahibi Walton ailesi gibi yatırımcıları da yanına çekmişti.

Holmes, Theranos'un Yönetim Kurulu'na ise eski ABD bakanları George Shultz, Henry Kissinger ve James Mattis olmak üzere Kongre'den bazı senatörleri de katmayı başarmıştı.​​​​​​​