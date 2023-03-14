Tıp Bayramı'na buruk kutlama

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuştu. Ünal, Tıp Bayramı'nı Cumhuriyet'in 100. yılında büyük coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını, ancak 6 Şubat'taki depremler nedeniyle "buruk bir kutlama" yaptıklarını söyledi.

Depremde on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini anımsatan Ünal, "Üniversitemizde de maalesef sömestir nedeniyle evlerinde bulunan 17 öğrencimizi kaybettik. İlk gün Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden uzmanlar, hocalarımız ve asistanlarımızdan oluşan 17 hekim arkadaşımız bölgeye ulaştı." dedi.

Halen 66 depremzede hastanelerimizde tedavi görüyor

Ünal, 8 öğretim görevlisi ve 62 asistanla deprem bölgesindeki hastanelerde on gün boyunca görev aldıklarını bildirerek, "İlk günden itibaren 13 Mart'a kadar hastanelerimize 1075 yaralı kabul edildi. Bunlardan 66 hasta halen hastanelerimizde tedavi görmektedir. 143 hastamıza da çeşitli cerrahi müdahaleler gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Oluşturdukları psikososyal destek hattından gelenlere destek sağlandığını belirten Ünal, ayrıca çalışanların yardımlarını taşıyan 9 tır insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırıldığını anlattı.

Ünal, insan sağlığına üst düzeyde hizmet edebilmek için tıp öğrencilerinin yoğun bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiğini vurgulayarak, usta-çırak ilişkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Buruk bir bayram

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Deniz Demiryürek de benzeri görülmemiş bir felaket yaşandığını, bu nedenle buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Hekimliğin ülkesi uğruna şehit olmaktan imtina edilmediği bir meslek grubu olduğuna işaret eden Demiryürek, mesleğin zorluklarını ve gerektirdiği fedakarlıkları anlattı.

Programda, diğer üniversitelerden temsilciler de konuşmalarında sağlık alanında çalışmanın önemine, zorluklara ve yapılan fedakarlıklara dikkati çekti.

Program, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek'in "Afet Sonrası Tıp Eğitimi" konferansıyla devam etti.