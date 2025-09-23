TTB uyardı: Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak

  1. Ekonomim
Okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, hastalığın bu yıl farklı belirtilerle seyrettiğini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, ağustos ayının sonunda yeniden başlayan Covid-19 salgınının yoğunluğunun okulların açılmasıyla arttığını belirtti.

Kırımlı, "Covid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var" dedi.

Covid-19'un okullardan evlere yayıldığına dikkat çeken Kırımlı, "Gördüğümüz kadarıyla toplumun çoğu kalabalık okullarda ve evlerde, maalesef bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre riski gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı "Önümüzdeki aylarda Covid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.

