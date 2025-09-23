  1. Ekonomim
  3. Ahmet Özer’den Bahçeli’nin tahliye çağrısına yanıt: Haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandığım için tahliye olmalıyım
Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer cezaevinden gönderdiği mektupta kendisi için "serbest kalmalı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Özer, "Böyle barış olur mu? Barış sürecinde bize yapılan büyük bir çelişkidir. Bahçeli düşüncesinde haklıdır" dedi.

Yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kendisi için tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. Özer, Nefes gazetesine gönderdiği mektupta “Barış süreci ile bize yapılan büyük bir çelişkidir” dedi.

"Böyle barış mı olur?"

Özer’in mektubu şöyle:

"Bir taraftan barış süreci var denilerek Öcalan ile müzakere ediliyor, öte taraftan 11 yıl önce Öcalan çözüm sürecine katkı verebilecek isimler arasında beni de saydı diye beni alıp hapse koyuyorsunuz. Böyle bir tutumla barış olur mu? Olmayacağını Sayın Bahçeli de görüyor. O nedenle çok doğru bir biçimde “Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor” diyor. 'Ahmet Türk görevine iade edilmeli' diyor. Yani 'Kayyum siyaseti son bulmalı' diyor.

Benim gibi ömrünü barış ve demokrasiye vakfetmiş, Kürt sorunu konusunda yüzlerce çalışma yapmış birinin bugün dışarıda olup sürece katkı vermesi gerekmez mi? Barış süreci ile bize yapılan büyük bir çelişkidir.

Sayın Bahçeli bölgenin içinde bulunduğu durumu ve ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini görüyor ve süreci doğru okuyor. Silahların bırakılması ve barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem ülkenin iç barışı hem de bölge barışı için hayati önemde olduğunu görüyor.

Bu konuda cesaretle risk aldı büyük bir rol oynadı bu rolünü tamamlamak istiyor. Bu konuda samimi. Bizim de ülkenin barış ve kardeşliğini istediğimizi biliyor, içeride olmamızın kimseye bir yararının olmadığını da görüyor. Ama dışarıda olursak hem topluma olumlu mesaj verilmiş olur hem de bizim barışa katkı yapacağımızı düşünüyor. Ve bu düşüncesinde de haklıdır. O nedenle bu konuşmalardan ve yapıcı adımlardan memnuniyet duyuyorum."

