Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konser soruşturmasına ilişkin ilk açıklama: Usulsüzlük yok, algı operasyonu var

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediyeye yönelik operasyon ve gözaltılara ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, gözaltıların "Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon" algısıyla sunulduğu, oysa soruşturma sürecinin şeffaf şekilde ilerlediği ve ortada herhangi bir kamu zararı bulunmadığı belirtildi.

ABB, 11 Kasım 2014 tarihinde yaşanan gelişmelere ilişkin daha önce kamuoyunu bilgilendirdiklerini hatırlatarak, olayın hemen ardından Teftiş Kurulu’nun devreye girdiğini ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir usulsüzlük ya da kamu zararının tespit edilmediğini bildirdi.

Ardından mülkiye müfettişlerinin de benzer bir inceleme yürüttüğü ve 6 kişi hakkında soruşturma izni verildiği, daha sonra bu sayının 9 kişiye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında halen ABB’de görev yapan çalışanların, davet edilmeleri halinde ifadeye gidecek durumda oldukları vurgulandı. Buna rağmen gözaltı işlemlerinin “operasyon” havasında yapılmasının siyasi bir algı operasyonuna dönüştüğü vurgulandı.

ABB, konser organizasyonlarının harcama kalemlerine dair detaylar da paylaştı.

En yüksek maliyetin sanatçılardan değil, sahne kurulumları ve ses sistemlerinden kaynaklandığı belirtilerek, yapılan işin benzeri için özel sektörden alınan 56 milyon TL’lik teklifin kamu zararına işaret etmediği kaydedildi.

Ayrıca geçmişte Sayıştay ve mülkiye müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği aktarıldı.

"Bizim şikayet dosyalarımız yıllardır bekletiliyor"

ABB açıklamasında, harcama karşılaştırmalarına da yer verildi.

Buna göre, AK Parti döneminde 2014-2019 yılları arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcandığı, mevcut yönetimin ise 2019’dan 29 Ekim 2024’e kadar 426 etkinliği 30 milyon dolara gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, önceki döneme dair yapılan yaklaşık 100 ayrı suç duyurusuna dikkat çekildi. Bu dosyalardan sadece 11’inde iddianame düzenlendiği, hiçbirinde adli yaptırım ya da tutuklama uygulanmadığı ifade edildi. Özellikle eski belediye başkanı Melih Gökçek’in tarafı olduğu dosyaların 6 yıldır işlem yapılmadan bekletildiği hatırlatıldı.

ABB, bu dosyalarda bilirkişi raporlarının sürekli aynı isimler tarafından hazırlandığını ve bu kişilerin siyasi taraflılık şüphesi taşıdığını ileri sürdü.

Örnek olarak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı’na verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan 58 milyon dolarlık kamu zararına rağmen işlem yapılmadığı, bazı dosyalarda açık imzaya rağmen “imzası yok” şeklinde rapor düzenlendiği aktarıldı.

"Siyasi müdahale"

Açıklamanın sonunda, gözaltı operasyonu öncesi Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından operasyonla ilgili paylaşım yapmasının olayın siyasi boyutunu gözler önüne serdiği belirtildi. ABB, gerçek soruşturulması gerekenin bu tür kamu zararlarına neden olan eski yöneticiler olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yakın zamanda geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.