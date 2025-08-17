Türkiye'de antidepresan kullanımı son on yılda yüzde 67 arttı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TÜİK’in 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları verilerine göre Türkiye’de yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranının yüzde 29 olduğunu, bunun da 85 milyonluk nüfus içinde yaklaşık 25 milyon kişiye karşılık geldiğini belirtti. Sarıgül, bu 25 milyon arasında 3 milyon 600 bin hanenin aşırı yoksulluk altında yaşadığını vurguladı.

“Derin yoksulluk derin yaralar açıyor”

Nefes'in aktardığına göre, Sarıgül, “172 bin çocuk yatağa aç giriyorsa, 4 milyon hane elektrik faturasını kendisi ödeyemiyorsa, 100 kişiden 40’ı et ve et ürünleri yiyemiyorsa o toplumun sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Derin yoksulluk derin yaralar açıyor” dedi.

Yoksulluğun yol açtığı yetersiz beslenme ve stresin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Sarıgül, “85 milyon vatandaşımız sadece 6 ayda üç defa hasta oldu” sözleriyle durumu özetledi.

Sarıgül, “Vatandaşımızı sağlığından eden bu anlayış, 86 milyonun sağlığı için ilk yapılacak erken seçimle değişecek. Bu kadar çok hastaneye gitmenin nedenleri sorgulanmalı” diye konuştu.

Antidepresan kullanımında artış

Sarıgül, ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısının vatandaşların ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti. 2014’te 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımının, 2024’te yüzde 67 artışla 65 milyon 591 bin 252 kutuya çıktığını açıkladı.