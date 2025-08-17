Yeni haftada piyasaların yönünü hangi başlıklar belirleyecek?

Gelecek hafta küresel piyasalarda öne çıkacak başlıklar:

1. Sonun başlangıcı mı?

Yatırımcılar, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme hedefiyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cuma yaptıkları görüşme yakından takip edildi.

Trump ile Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği zirvenin sonucunun diğer ülkeler tarafından destek görmesi, başta Avrupa piyasalarındakiler olmak üzere hisse senetlerini destekleyebilir.

Ayrıca, Euro EUR=EBS ve Ukrayna’nın tahvilleri de değer kazanabilir. Üç yıldır devam eden savaşın kalıcı olarak sona ermesi, küresel enflasyonun düşmesini sağlayabilir. Ancak ABD bundan faydalanamayabilir.

2. Jackson Hole konferansı

Finansal piyasalarda yaz dönemi fiilen başladı. Şirketler ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı, önemli ekonomik veriler de Eylül başında açıklanmaya başlayacak. Birçok fon yöneticisi ve işlemci için tatil dönemi başlarken, endişe edilecek tek konu Jackson Hole toplantısı.

Wyoming’deki Jackson Hole, her yıl merkez bankası yetkililerinin toplantısına ev sahipliği yapıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da toplantıya katılacak. Hisse senetleri rekor seviyelere yakın seyrederken Trump Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Jackson Hole toplantısı, piyasalardaki gidişatta belirleyici olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’dan Eylül ayında faiz indirimi olmayacağına dair bir işaret, piyasalarda sert satışlara yol açabilir. Ancak, Powell’ın para politikasında gevşeme yanlısı bir izlenim vermesi, piyasalardaki olumlu beklentileri destekleyebilir.

3. ABD’de stagflasyon

Küresel hisse senetleri yükselirken, ABD’de tarım dışı istihdam’ın geçen ay beklentileri altında kalması ve Fed yönetiminde beklenen değişiklikler Fed’in faizleri düşüreceği beklentisini güçlendirdi.

Bank of America’nın (BofA) yaptığı ankete katılan küresel yatırımcıların yaklaşık yüzde 60’ı küresel piyasaların gelecek üç ay içinde ABD’de gerçekleşebilecek stagflasyonun etkisinde kalabileceğini düşünüyor.

Fransız Societe Generale bankasının stratejistleri, enflasyon artarken ekonomik büyümenin yavaşladığı stagflasyon ortamlarında iyi performans gösteren hisse senetlerinin, bu yıl Wall Street’in gösterge endeksi S&P 500’ün .SPX gerisinde kaldığını düşünüyorlar.

Resmi rakamlar açıklanmadan aylar önce ekonomik eğilimlere dair bir fikir sunabilen iş dünyası anketleri, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’nin gümrük vergilerinin ülkeyi stagflasyona sürükleyip sürüklemediğine dair gelecek hafta daha fazla ipucu verecek.

Fakat Societe Generale, Fed’in faiz indirimi kararı almasının hisse senedi piyasasında etkisi en az gelecek yıla kadar sürecek aşırı değerlemelere yol açmasını bekliyor.

4. Japonya Merkez Bankası nın aykırı hamlesi

Neredeyse bütün ülkelerin merkez bankaları ekonomideki yavaşlamayı kontrol altına almak için faizleri düşürürken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) diğer merkez bankalarından ayrı bir yol seyrederek borçlanma maliyetini artırmayı hedefliyor.

Yatırımcılar, BOJ'un taahhüt ettiği parasal sıkılaşma döngüsüne devam edip etmeyeceğine dair ipuçları için gelecek hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisini takip edecekler.

Geçen ay açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek TÜFE Haziran'da yıllık bazda yüzde 3.3 artmış ve BOJ'un üç yıldır sürdürdüğü yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmıştı.

Hiçbir merkez bankasının para politikalarındaki gevşeme süreci BOJ kadar katı ve uzun süreli olmadı. Fakat para politikasında normalleşme, ABD'nin gümrük vergileri politikasındaki belirsizlik ve Japonya'daki fiyat artışlarının istenilen türde olup olmadığına dair endişelerle birlikte karmaşıklaştı.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, faiz artışlarının yavaş olmasına iç talep ve ücretlere odaklanan "çekirdek enflasyonun" BOJ'un belirlediği hedefin altında kalmasını gerekçe gösterdi.

5. Latin Amerika da seçim rüzgarları

Latin Amerika, Pazar günü Bolivya devlet başkanlığı seçimleriyle başlayacak ve gelecek yıl Brezilya'nın devlet başkanlığı seçimleriyle sonlanacak yoğun bir seçim dönemine girecek.

2022'deki "pembe dalgada", Şili, Kolombiya ve Brezilya'da sol eğilimli hükümetleri iktidara gelmişti. Yatırımcılar, seçmenlerin daha piyasa yanlısı sağ partileri tercih edip etmeyeceklerin görmek istiyorlar.

Bolivya devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, siyasi değişikliğin ülke ekonomisini uçurumun kenarından kurtaracağı beklentisiyle ülkenin tahvilleri değer kazandı. Pazar günü devlet başkanı belirlenemezse seçimin ikinci turu Ekim'de gerçekleştirilecek.

Arjantin'de eylül ve ekim aylarında yapılacak yerel seçimlerin, Devlet Başkanı Javier Milei'nin yürüttüğü köklü ekonomik dönüşümün kamuoyundaki karşılığını göstermesi bekleniyor.

Şili'de kasım ayında devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek, Kolombiya'da ise gelecek yıl mart ayında kongre, mayıs ayında da cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

Peru'da nisan ayında cumhurbaşkanlığı, Brezilya'da ise Ekim 2026'da devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşecek.