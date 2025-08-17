Aile hekimleri: Biz de MHRS'den randevu bulamıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önceki günlerde “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok” dedi.

Memişoğlu, hastane randevularında sıkıntı olup olmadığı konusunda şunları söyledi:

“Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor.

Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20’sini bile kullanmıyor hastanelerde.”

"Bugünden yarına randevu alamıyoruz"

Memişoğlu’nun “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok” açıklamasına rağmen birçok vatandaş hastanelerde randevu bulamadıklarını söylüyor. Özellikle dahiliye, göz, ortopedi ve diş polikliniklerinde haftalarca boş yer olmadığını belirten vatandaşlar, sistemin tıkandığını ifade ediyor.

Vatandaşlar aile hekimine gitmeden de MHRS’den randevu alabiliyor. Ancak alamaması halinde 25 Temmuz’dan beri önlerine aile hekimine yönlendirme seçeneği çıkıyor. Bu kez aile hekimi hastayı değerlendiriyor ve kendilerine ayrılan kontenjandan randevu almaya çalışıyor.

Diken'den Mesude Demir'e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aile hekimi Dr. Emrah Kırımlı, hastaların yoğun randevu talebiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Boş randevu olsa da MHRS’nin aile hekimine yönlendirdiğini belirten Kırımlı, şöyle devam etti:

“10 gün sonraya genel cerrahi, dahiliye, çocuk randevusu bulabiliyoruz. Hasta da bulabilir. Yani öyle bugünden yarına randevu alamıyoruz. Mesela göz doktoruna, kardiyoloğa, cildiyeye gitmesi gereken hasta için bulamıyoruz.

15 gün sonra randevuların açıldığı bir saat var. O saati yakalarsak (aynı hastaların yaptığı gibi) randevuyu alabiliyoruz.

Aile hekimleri olarak kanser taraması mamografi için bile randevu bulamıyoruz. Göğüs ağrısı gibi akut bir problemi olan hızlıca halledilmesi gereken kişi için de öyle hızlı randevu bulamıyorsunuz. 2018’de yılda 500 bin muayene yapılırken de randevu krizini konuşuyorduk. Muayene sayısı iki misline çıktı. Yine aynı krizi konuşuyoruz."

"Sorun sağlık sistemi"

Kırımlı bunun "randevu meselesi" değil sağlık sistemi sorunu olduğunu söyledi:

“Sağlık bakanı da biliyor. 25 bin aile hekimiyle, bir milyar poliklinik sorununu çözmeye çalışıyorlar. Yılda 11 kez hekim görebilenin randevu sorunu olmaz. Bizim krizimiz insanların top gibi hastane hastane dolaşması krizi.

Randevu bulamayanlar sağlığa ulaşamadıklarını düşünüyorlar. Suçlu olarak da Sağlık Bakanlığı’nı görüyorlar. Bakanlık ‘Ben yapmadım Mickey yaptı’ (‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ filminden bir replik) diyerek bize yönlendiriyor, sekreterlik yaptırıyor. Bu yoğunlukta randevu bulabilmek için uğraşıyoruz.

Bizim aile sağlığı merkezinde çözeceğimiz hastalıkları bırakın dahiliyeci ya da genel cerrahının çözmesini, yan dala gönderiyorlar. ‘Benden çıksın, ne uğraşacağım’ diyorlar. O yüzden hasta hep dolanıyor. Komplike sorunu olanın hızlı tanı ve tedaviye ulaşması şans. Aylarca uğraşıyorlar.”

"Madem saat var, vatandaş neden alamıyor?"

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3’üncü Şube Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan’sa şöyle sordu: “Madem aile hekiminin alabildiği bir randevu saati var, neden vatandaş direkt kendi alamıyor?”

Yaz dönemi hekimlerin yıllık izinlerini kullandığı dönem. Bu nedenle 15 gün önce randevu alabilenler aranıyor ve randevuları iptal ediliyor.

"Vatandaşlarla aile hekimleri karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor"

Eryazğan şöyle devam etti:

“Başka nedenlerle randevusu iptal edilenler de ‘Aile hekimine gidin halleder’ denilerek bize yönlendiriliyor. Sürekli böyle hasta yollandığı için yoğunluktan büyük kriz yaşamak üzereyiz.

Randevu iptal edildiğinde bakanlık o hastanede, hangi hekimin uygun olduğunu görebilirken işgüzarlık yapıp işi aile hekimlerinin üzerine yıkmaya çalışıyor.

Sürekli bir kargaşa ve sıkıntı var. Vatandaşlarla aile hekimleri karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Amaç işi çözmek değil. Randevu sistemindeki suçu, günahı aile hekimlerinin üzerine yıkmak.

Bunu kabul etmiyoruz. Biz randevu memuru değiliz. Vatandaşı da oyalamaya kimsenin hakkı yok.”

"Randevu memuru değiliz"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir de söz konusu uygulamanın aile hekimlerinin asli görevlerini aksatacağını söyledi:

“Randevu memuru değiliz. Vatandaş aile hekimliğine randevu almak için değil, sağlık hizmeti almak için başvurur. Aile hekimi, muayene ettiği hastayı zaten tıbben gerekli gördüğünde hastanelerde ilgili branşlara sevk ediyor.

Sistemin yükünü aile hekimine yıkmak, sağlık hizmetinin bütünlüğünü bozar. Vatandaşı randevu alabilmek için aile hekimine yönlendirmek, halihazırda çözülmemiş sağlıkta şiddet sorununu daha da tırmandırabilir.”