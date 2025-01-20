Yüzdeki kırışıklar artık teknoloji kullanılarak cerrahi işlem olmadan gideriliyor!

Her ne kadar yaşlanmanın doğal bir parçası olsa da pek çoğumuzun korkulu rüyasıdır kırışıklıklar. Genetik faktörler, çevresel etmenler, uyku ve beslenme gibi kişinin temel yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak meydana gelen cilt kırışıklıklarının giderilmesinde ya da en azından yavaşlatılmasında pek çok tedavi yöntemi geliştirilmiştir.

Günümüzde cilt bakımı ve estetik konularında her ne kadar ciddi ilerlemeler kaydedilmekte ise de trend; dolgu, botoks veya cerrahi işlemlerden önce geri dönülmesi kolay, kesisiz ve acısız uygulamalardır.

Cilt kırışıklıklarını anlayabilmenin ön koşulu cilt yapısını iyi analiz edebilmektir. Kırışıklıklar ciltte kolajen ve yağ üretiminin azalması sonucu meydana gelir. Kolajen cilt ve diğer vücut dokularının canlılığını ve elastikiyetini koruyan bir tür proteindir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak azalan kolajen; zararlı güneş ışınlarının cilde teması, yanlış kozmetik ve kişisel bakım uygulamaları, düzensiz beslenme ve uyku, hormonel değişimler, stres, aşırı alkol ve sigara kullanımı gibi sebeplere bağlı olarak da vücutta hızla tüketilebilmektedir.

Kırışıklıkların tedavi yönteminde cildin alt tabakasındaki kolajeni uyarabilmek ve cilde genç ve elastik yapısını geri kazandırabilmek için kullanılan risksiz ve acısız son derece konforlu bir yöntem olan EMSYLİFT’i estetisyen Sibel Sucularlı şöyle anlattı:

Ağrısız ve acısız bir uygulama

“EMSYLİFT; invaziv olmayan, yüksek yoğunluklu elektromanyetik sitimülasyon ve mono-polar radyo frekansı kullanılan yüz yaşlanma karşıtı bakım aracıdır. Yüz bölgesinde bulunan kasların kasılması ve çekilmesi sağlanarak yüz dokuları desteklenir, cildin kolajen ve elastikiyeti arttırılır. Dolayısıyla ciltte daha genç, daha tonlu ve enerjik bir yenilenme gözlenir. Yüz çevresini onararak cildin sıkılaşmasını sağlar. Kişiler iyileşme süreci gerekmediğinden aynı gün işlerine dönebilirler. Zira anastezisiz, ağrısız ve acısız bir uygulamadır.

Sibel SUCULARLI

Yüz fasyası cilt altında yer alan, kasları ve diğer iç organları birbirine bağlayan stabilize eden, çevreleyen ve ayıran büyük oranda kolajenden oluşan bir katmandır. Radyo frekansları yüz fasyasını ve kas yapısını güçlendirirken kolajen üretimini teşvik etmek için de dermisi eşit şekilde ısıtır. Tıpkı yüze uygulanan sıcak taş masajına benzemektedir. Böylece ısıtma efekti kombinasyonu ile fassal yapıya uygulanan mekanik kuvvetler; cilt dokusunu iyileştirir, yüz hatları güçlenerek sıkılaşır ve belirginleşir. Yüz bölgesinde kırışıklıkların en fazla ve derinden yerleştiği alın ve çene bölgesi, nazobiyal çizgiler için yanaklar ve boyunda meydana gelen yatay çizgiler için boyun bölgesine yerleştirilen bandlar bahsedilen elektromanyetik enerji ile radyo frekansının iletiminden sorumludur. Dolayısıyla herhangi bir manuel müdahale de gerektirmemektedir. Kırışıklıklarda % 77 oranında azalma beklenirken, kas tonusunda ise % 70 oranında bir artış söz konusu olur. Yüz gerginliği ise % 53 oranında artacaktır.”

Kırışıklıklara erken müdahale önemli

Cildin doğal bir süreci olsa da kırışıklıkların erken fark edilmesi, koruyucu önlemlerin alınması ve müdahale edilmesinin önemine vurgu yapan Sucularlı, bütünsel güzellikten yana olduğunu, bunun da yaşam tarzı değişiklikleri, doğru cilt bakım rutini ve klinik bakımlarıyla mümkün olduğunu vurguladı. Sucularlı, “Özellikle kırışıklıkların önlenmesinde erken başlangıç çok önemlidir. Bu anlamda uzman kadromuz her danışanımızın cilt yapısı ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak önemli başarılar elde etmektedir. Aldığımız her bir mutlu geri dönüş de bize doğru yolda olduğumuzu gösteren kıymetli bir rehber niteliğindedir” dedi.