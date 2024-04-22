"23 Nisan, milletin iradesinin sembolüdür"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu tarihte meclisimizi açmış ve cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte çalışmalarını bu mecliste alınan kararlar doğrultusunda vermişlerdir. Meclis, Asil Türk Milletinin iradesinin, ülkenin yönetimindeki tek karar mercii olduğunun göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te bu anlamlı günün bayram olarak kutlanması ve çocuklara armağan edilmesini öngörmüştür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Dünya’daki tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.