Adana’da deprem sonrası 6 bin 817 konut ve işyeri teslim edildi

ADANA/EKONOMİ

Vali Köşger, Adana ile birlikte 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin ikinci yılında yaptığı açıklamada, depremin zararlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatandaşın yaraladığını hatırlatan Vali Köşger, “Yaşanan felakette Adana’mızda maalesef 13 bina yıkıldı, 687 vatandaşımız Hakk’ın rahmetine kavuştu, 1627 vatandaşımız da yaralandı. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Depremin yaralarının sarılması için yapılan çalışmalara değinen Vali Köşger, şunları kaydetti: “Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte siliyoruz. İlimizde şu ana kadar 6 bin 817 konut ve iş yeri teslim edildi. 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilecek olup hak sahibi olan vatandaşlarımızın konut yapım süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanmış olacaktır. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, ona karşı dirençli yapılar inşa etmek ve toplumda bilinç oluşturacak eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmek hayati önem taşımaktadır. Doğal bir afet olan depremin büyük bir felakete dönüşmesini önlemek için doğayla uyumlu, bilimsel veriler ışığında planlanmış şehirler kurmalı ve gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Unutmamalıyız ki depremi engellemek mümkün olmasa da bilinçli ve hazırlıklı olarak can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizdedir.”