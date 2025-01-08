AHBİB, 2025’te Dünya Bulgur Günü ilan edilmesini hedefliyor

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, 2024’ü değerlendirerek yeni yıl planlardan bahsetti. Türk ürünlerinin kalitesini ve lezzetini potansiyel alıcılarla buluşturmak için yoğun çaba sarf etiklerini vurgulayan Memiş; Dubai Gulfood Gıda Fuarı, Summer Fancy Food, Foodex Japonya, FHA Singapur, Worldfood İstanbul, Worldfood Moskova, SIAL Paris ve PLMA Chicago fuarlarında yer aldıklarını, çeşitli ziyaretlerle sektör ihracatına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Martta Etiyopya’dan gelen bir ithalatçı grubuyla alım heyeti organizasyonu düzenlediklerini aktaran Memiş, eylülde İtalya Salerno’da başarılı bir sektörel ticaret heyeti organize ettiklerini dile getirerek, “Kalitesi ve lezzetiyle öne çıkan ürünlerin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Eylülde Bulgur Tanıtım Projesi’ni hayata geçirdik ve hedef pazar Rusya’da Türk bulgurunu her yönüyle vitrine çıkardık. 2025’teki hedefimiz, global çapta tanıtım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Bulgur Günü ilan edilmesini sağlamaktır” dedi.



İhracatın lideri bakliyat oldu

Tanıtım faaliyetlerinin de katkısıyla 2024 yılında 173 ülkede varlık göstererek toplam 2 milyar 51 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayan Memiş, “3 milyon 692 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. En fazla ihracatı bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ürün gruplarında gerçekleştirdik. Bakliyatta 548,6 milyon, pastacılık ürünlerinde 369 milyon, şeker ve şeker mamullerinde 238,9 milyon dolar değere ulaştık” diye konuştu.



Üyelere tam destek

AHBİB’in 2024’te sunduğu destekler ve projelerden de söz eden Memiş, “105 firmanın 122 yetkilisinin yeşil pasaport işlemleri tamamlandı. 380 yurt dışı pazar araştırması desteği, 1.239 Turquality desteği, 63 tasarım desteği, 318 yurt dışı birim kira desteği, 1.319 pazara giriş belgesi desteği, 970 fuar desteği dosyası sonuçlandı. Küresel tedarik zinciri ve e-ihracat desteği dosyaları takip edildi. 152 saatlik sertifikalı dış ticaret eğitimi gerçekleşti. Yeşil dönüşüm konulu bir projemizle ÇKA’dan hibe desteği aldık. Firmaların ürünlerine dair hedef pazar matris çalışmaları yaptık. Sürdürülebilirlik İşletme Raporu hizmetini hayata geçirdik. 60’ı aşkın konu başlığıyla hizmet verme gayretinde olduk” ifadelerini kullandı.