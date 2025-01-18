Akdeniz’de görücüye çıkan OKHAN, ihracata hazır

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Kayacı Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı’nın ev sahipliğinde merkez Mezitli ilçesi Galatasaray Meydanı civarında düzenlenen seyir etkinliğinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Emniyet Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek yer aldı. Protokol üyeleri, özel olarak dizayn edilen araçla tam otonom kontrol edilebilen OKHAN’ın sahil güvenlik ve polis botları eşliğinde deniz üzerinde gerçekleştirdiği sortileri izledi.



Yüzde 100 yerli ve milli bir proje olan OKHAN’ın ihracata hazır hale geldiğini açıklayan Kayacı Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “Ürünümüzün geliştirme çalışmaları sürerken, testler Sahil Güvenlik Komutanlığında devam ediyor. Tam otonom olarak çalışan aracımız, hedefe ilerlerken önüne çıkan engelleri yapay zekâyla algılayarak rotasını değiştirebiliyor. İnsansız Hava Araçlarında (İHA) yakaladığımız başarıya İnsansız Deniz Araçlarında da (İDA) ulaşarak ihracatla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı hedefliyoruz” dedi.





Fransa Savunma Bakanlığı’nın dikkatini çekmişti

11,4 metre uzunluğundaki OKHAN, 390 beygirlik motoruyla 30 knot sürat yapabiliyor. 350 deniz mili menzilli ve kripto LOS haberleşme sistemine sahip tam otonom seyir kabiliyetli OKHAN; mühimmat fırlatıcı lançer, aktif-pasif radar reflektör ile RF karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Fransa Savunma Bakanlığı’nın gelecek vadeden Türkiye imzalı projeler arasında gösterdiği OKHAN, sahil güvenlik görevlerinde keşif, gözetleme, istihbarat toplama, yüksek değerli birim koruma, ana birimlere eskortluk edebilme, silahlandırıldığında ise taarruz ve savunmada kullanılabiliyor.