Akın: “Dijitale dönüşmeyen hiçbir şeyin ömrü uzun olmaz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) öncülüğünde Türk Telekom ana sponsorluğunda “Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, bilişim sektöründe 35 yılı geride bıraktığını söyleyerek yaşanan çağda gelinen noktayı büyük bir devrim olarak nitelerken, “1987 yılında yaptığım ilk modemin saniyede 360 bps hızı vardı. Şu an bilişimde gelinen noktaya baktığımız zaman 24k hızda bir video izleyemediğimiz zaman üzülüyoruz. Tüm bu gelişmeleri 80’li yıllardan itibaren en başından film izler gibi izleyen bir nesiliz artık” dedi.

MARSİFED olarak yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü önemsediklerini vurgulayan Başkan Osman Akın, “Bizim mottomuz dönüşümün her alanında projeler gerçekleştirerek ülkemizin katkısını sağlamaktır. Yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra toplumsal dönüşüme çok önem veriyoruz. Teknolojik dönüşümü toplumla destekleyemezsek yapılanların hiçbir önemi kalmaz. Toplumumuzu da geliştirerek dijitalleşmenin sağlamlaştırılmasını sağlamalıyız. Dijital dönüşüm Türkiye’nin geleceği. Dijitale dönüşmeyen hiçbir şeyin ömrü uzun olmaz” ifadelerini kullandı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ise açılışta yaptığı konuşmada her geçen gün dijitalleşen dünyada önemli bir konuya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. NOSAB olarak yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümlerine öncelik verdiklerini belirten Başkan Erol Gülmez, “Türkiye’de yeşil dönüşüm sertifikası alan 9 OSB’den biriyiz. Dijital dönüşümde de öncü OSB’lerden biriyiz. Ülke olarak gelişen dünyaya ayak uydurmak kalkınmamız adına oldukça önem arz ediyor” dedi.

Program ikili görüşmelerle noktalandı

Programın ilk bölümünde Türk Telekom Servisler Grup Müdürü Seza Tunay Barlak, “Dijitalleşmenin Kalbinde Fiber Teknoloji” konulu keynote konuşması yaptı. Panel bölümünde ise ICT Medya İmtiyaz Sahibi Murat Pehlivan moderatörlüğünde “Sanayide Dijitalleşme” konusu tartışıldı. Panele; Türk Telekom Büyük ölçekli Müşteriler Satış Direktörü İbrahim Cömert, Nursan Kablo CTO’su Zafer Erdönmez, Benoplast IT Müdürü Fatih Kaytancı ve May-Agro IT Müdürü Murat Yonar katıldı.

Sunum bölümünde ise Türk Telekom Kurumsal Çözümler Grup Satış Müdürlari Hakan Ekşioğlu ve Erdem Kaya, “Kurumsal/Dijital Çözümler” konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Programda ayrıca Akıllı Ulaşım ve Üretim, IOT & Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları, Yapay Zeka ve Ventures ikili görüşmeleri gerçekleştirildi.