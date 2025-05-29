Ali Rıza Veziroğlu MYO'da Sektör-Üniversite Kariyer Buluşması gerçekleşti

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu ile Körfez Ticaret Odası iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Sektör-Üniversite Kariyer Buluşması", akademi ve sanayi temsilcilerini öğrencilerle bir araya getirdi. Etkinlik, hem eğitimde yenilikçi yaklaşımların hem de sektörle entegrasyonun önemine dikkat çekerken, öğrenciler için staj ve iş fırsatlarının da kapısını araladı.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Özbay, meslek yüksekokullarının dönüşüm ihtiyacına vurgu yaparak, “Yapay zeka artık birçok sektörde makine öğrenmesiyle çözümler üretiyor. MIT mezunlarının çözdüğü problemleri, artık yapay zeka birkaç saat içinde halledebiliyor” diyen Prof. Dr. Özbay, bu değişimin meslek tanımlarını ve eğitim biçimlerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Özbay konuşmasında, “Kalifiye elemanlar sınıfta değil; sahada, laboratuvarda yetişir. Bu nedenle uygulamalı eğitime geçiş şart” diyerek staj ve iş yeri temelli eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Yeni sitemde, 3 gün sektörde 2 gün okulda geçecek

2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya geçirilen yeni sistemde başarılı öğrencilerin haftanın 3 günü sahada, 2 günü ise okulda eğitim aldığını belirten Özbay, “Bu sistemle öğrencilerimizi doğrudan sektörle buluşturuyoruz” dedi.

Meslek yüksekokullarının görevlerinin başında sektörle uyumlu ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir müfredat hazırlamak olduğunu belirten Özbay, “Sektör temsilcileri mezunlarımızdan ne beklediğini paylaşırsa biz de eğitimimizi buna göre güncelleriz” dedi. Ayrıca sektör deneyimine sahip öğretim elemanlarının önemine değinerek, akademik kadroların da bu doğrultuda yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

“Ayağınıza geldik, bu fırsatı kaçırmayın”

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk öğrencilerle buluşmanın önemine dikkat çekerek, “Düne kadar siz bizim kapımızdaydınız. Bugün biz sizin ayağınıza geliyoruz. Bu fırsat çok kıymetli, iyi değerlendirin” dedi.

Etkinliğin sadece bir tanışma platformu olmadığını vurgulayan Öztürk, “Bu buluşma hayallerle hedeflerin, teoriyle pratiğin birleştiği bir noktadır. Gençlerimiz sektörleri tanıma, iş dünyasının beklentilerini öğrenme ve kendi kariyer yollarını çizme şansı yakalıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikteki organizasyon sürecinden de bahseden Öztürk, “Üçüncüsünde bu etkinliği çok daha iyi yapacağız. Hatalarımızdan ders alarak daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Biz, sizlerle birlikte yeni ufuklara açılmak istiyoruz. Tecrübe paylaşımıyla genç girişimcilerin önünü açmak, sektörün geleceğine yatırım yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.