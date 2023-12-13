'Artık finansal okuryazarlık kavramı daha önemli hale geldi'

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Düzenlenen etkinlikte üyelerle bir araya gelen EFD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cengiz, İzmir’de bulunan tüm üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı, bankalar ve aracı kurumlar ile reel sektör kuruluşlarının temsil edildiği, yönetici düzeyinde konularında uzman üyeleri bünyesinde bulunduran bir dernek olduklarını belirterek, toplumda finansal okuryazarlığın artması için çaba harcadıklarını söyledi.

Finans alanında çalışanları bir araya getirerek mesleki birlik oluşturmayı ve devamında finans mesleğinin tanıtılması, geliştirilmesi, mesleki ilkelerin belirlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Cengiz, şöyle konuştu:

“Son yıllarda ekonomide yaşanan zorluklar pandeminin etkisi ile çok daha fazla hissedildi. Enflasyon, faiz, finansal alanda daralma, enerji, petrol fiyatları, savaşlar, paraya ulaşmakta zorluklar gibi birçok belirsizlik var. Bu durum şirketler başta olmak üzere toplumun her kesimini etkiliyor. Gelinen noktada ekonomiyi anlamak ve doğru karar verebilmek için ‘dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık’ kavramları çok önemli hale geldi. Bizim işimiz ekonomi, finans. Bu sosyal hayata, yaşamın her anına da dokunuyor.”

Etkinlikte konuk konuşmacı olan Girişimci, Fütürist Alphan Manas’ın “Geleceğe Hazır Mısınız” başlıklı sunumu EFD üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Süper akıllı toplum olması için de dijital okur yazarlığın olması gerektiğini dile getiren Manas, gelecekte yapay zeka, hayvanlarla iletişim, yapay zeka yöneticiler, sağlık kabinleri ve dijital sağlık kavramlarının öne çıkacağını dile getirdi.