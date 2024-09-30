ASKON Konya Şubesi Başkanı Sinacı: Yeşil dönüşüme entegrasyonda hızlı olmalıyız

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, firmalarda yeşil dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Konya’da yapılan Yeşil Dönüşüm zirvesinin büyük önem taşıdığını belirten Sinacı, Konya firmalarının dönüşümü hızlı gerçekleştirerek rekabet gücüne sahip olmasının avantaj olduğunu belirtti.

Karbon emisyonlarının ölçülmesinin artık bir tercih değil, küresel ticarette rekabet avantajı sağlayan bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Sinacı, "Yeşil dönüşüme ayak uyduramayan işletmeler, önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette geri kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar" diyerek iş dünyasını uyardı.

“Yeşil dönüşüm, ekonomik güç kaynağıdır"

Yeşil dönüşümün sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik fırsatlar sunduğunu belirten Sinacı, “Yeşil dönüşümün sadece büyük ölçekli şirketler için değil, KOBİ’ler için de fırsat olduğunu unutmamalıyız. Sürdürülebilirlik yatırımları, sadece çevreyi korumakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede ekonomik getiriler de sağlıyor. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, şirketlerin rekabet gücünü artırıyor. Bu dönüşümü benimseyen işletmeler, gelecekte avantajlı konumda olacaklar. Konya olarak biz ne kadar hızlı hareket edersek ihracatta o kadar güçlü oluruz. Avrupa ve Amerika bu konuda kararlı. Bizim kayıtsız kalmayıp dönüşümü hızlı gerçekleştirmeliyiz” dedi.

"Ölçüm yapmadan rekabet edemezsiniz"

Sinacı, karbon emisyonu ölçümünün sadece çevresel kaygılar değil, küresel ticaret açısından da kritik olduğunu ifade ederek, "Karbon emisyonlarını ölçmek ve bu ölçümler doğrultusunda stratejik adımlar atmak, sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik açısından da zorunluluktur. Avrupa Birliği'nin başlattığı Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, sadece çevreci şirketler için değil, ticaret yapmak isteyen herkes için zorunlu bir standart haline geliyor. Bu düzenleme, özellikle ihracat yapan firmalar için büyük bir değişim yaratacak ve uyum sağlamayan firmalar uluslararası ticarette zorlanacak. Ölçüm yapmadan sürdürülebilir bir ticari gelecek mümkün olmayacak" şeklinde konuştu.