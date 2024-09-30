Balkan Ekonomi Forumu Bulgaristan'da gerçekleşti

ESKİŞEHİR

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe, Sofya Büyükelçisi, Filibe Valisi, ticaret ataşeler ile Balkanlar ve Türkiye'den birçok iş insanı katıldı. Eskişehir'den de iş dünyası temsilcileri forumda yer alarak iki ülke arasında işbirliğini artırmak için önemli görüşmeler yaptı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir ile Bulgaristan arasında geliştirilebilecek işbirliklerini ve yeni iş fırsatlarını ele aldı. Kesikbaş, özellikle yeni nesil sanayi, uluslararası ticaret ve sanayide yenilikçi stratejiler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir’in Bulgaristan’a 30 milyon Euroluk ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kesikbaş, “Bu rakam, iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel yakınlığa rağmen oldukça düşük. Bu rakamı artırmamız gerekiyor. Eskişehir ve Bulgaristan arasında daha fazla iş ve sanayi birliği kurmamızın zamanı geldi. Hızla hareket etmeli ve potansiyelimizi değerlendirmeliyiz” dedi.

Eskişehir yatırımcılara kapılarını açıyor

Eskişehir'in sanayi, turizm ve eğitim gibi pek çok alanda yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Kesikbaş, üç üniversitesi ile Eskişehir’in entelektüel insan kaynağı açısından ciddi bir güç olduğunu ifade etti. Kesikbaş, “Ayrıca nüfusumuzun önemli bir bölümünün Balkan göçmenlerinden oluşması ve sanayicilerimizin bu coğrafya ile olan yakın ilişkileri, bölgeyle iş birliği için önemli avantajlar sunuyor” diye ekledi.

Forumda söz alan ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ise dernek olarak Balkanlar ile olan kültürel ve ticari bağları güçlendirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirtti. Şentuna, “Bu çalışmalarda önceliğimiz her zaman Eskişehir olmuştur. Şehrimize hem somut hem de soyut olarak katma değer sağlamak için ciddi bir mesafe kat ettik” dedi.