Manisa Büyükşehir, inek sütünü 17 TL, koyun-keçi sütünü 34 TL’ye alacak

MANİSA / EKONOMİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, süt üreticileri ve hayvan üreticileri kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Şu anda süt fiyatlarını pazarı oluşturan etkenlerin belirlediğini belirten Zeyrek, “Sizin çoğunlukla zarar ettiğinizin farkındayız. Biz pilot bölgelerde başlayıp zaman içinde bütün şehre yayılacak bir aktivasyon içine girdik. Kula, Salihli ve Pelitalan olmak üzere süt kooperatiflerinden süt almaya başladık. Aldığımız sütleri mandıralarda peynir, yoğurt ve günlük süt haline getiriyoruz. Vatandaşlarımıza da daha sağlıklı uygun fiyatlı ürünler ulaştırmaya çalışıyoruz. İnek sütünü 17 liradan alacağız. Koyun ve keçi sütleri için de 34 lira fiyat belirledik. Bu sizlerin yüzünü güldürmek ve hayvancılığı geliştirmek adına yaptığımız bir uygulama. Aldığımız sütleri, işlettiğimiz mandıralarda yüzde 25 daha uygun fiyatla vatandaşımıza sunabilecek haldeyiz” dedi.

Süt alımı yaparken kesinlikle kar gözetmediklerini vurgulayan Zeyrek, “Sizin ayakta kalmanız, daha sağlıklı ürünler üretmeniz için böyle bir destek veriyoruz. Biz 17 liradan süt almaya başladığımızda piyasa otomatik olarak 17 liraya çıkacak. Piyasanın fiyatının belirleyicisi biz olacağız. Burada birbirimize söz verelim. Biz bu desteği verirken, siz de kendi evlatlarınıza içireceğiniz kalitede sütleri bize verin” diye konuştu.

“Yeni ve beyaz bir sayfa açmak istiyoruz”

İyi niyet kapsamında desteklerin hepsini vereceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Önceki dönemde çiftçilerimize çeşitli makineler verildi, ancak bunların yarısının atıl kaldı, yarısı da bozuldu. Bu makinelere sahip çıkılmadı. Ben bu desteği vereceğim. Siz de bu makinelere kendi malınız gibi sahip çıkacaksınız. Biz bir aileyiz. Bizim burada alacağımız kararlar ile ilkokuldaki çocuklara bu sütleri vereceğiz, onların sağlığını etkileyecek. Bizim tek amacımız, süt üreticilerini desteklemek, hayvancılığı desteklemek. Onların yok olmasına engel olmak. Buzağı ölümlerinden bahsediliyor. Biz bunları da önlemek istiyoruz. Bunun için gerekli aktivasyonlara başladık. Biz yeni ve beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sayfayı temiz şekliyle yürütmek bu masadaki kişilerin elinde” dedi.