Yöresel ürünler markalaşacak: Anadolu YÖREX’te buluşacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamlarında ziyaret etti. Çandır, Vali Şahin ve Belediye Başkanı Böcek’i, YÖREX’e davet etti.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek YÖREX ile ilgili bilgi veren Çandır, 10 bin metrekare alanda 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergileneceği YÖREX’in Antalya’nın markası haline geldiğini, bu yıl coğrafi işaretli ürün ağırlıklı yöresel ürünleri ziyaretçiyle buluşturacaklarını belirtti.

ATB olarak geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir Yöresel Ürünler Projesi geliştirdiklerini anımsatan Çandır, şunları kaydetti:

‘’Anadolu’nun kıyıda köşede kalmış yöresel ürünlerin ortaya çıkarılması, birçok sektörde ticarete konu olan yöresel ürünlerin üretiminin devam etmesi, korunması, tanınması, yaygınlaşması, ekonomiye kazandırılması ve ticaretinin artırılması için de projemizin bir etabı olarak 2010 yılında Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i hayata geçirdik.’’

Yöresel ürünler markalaşacak

Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemi, kırdan kente göçü engellemenin yolunun yöresel ürünlere sahip çıkmaktan geçtiği, kırsal kalkınmanın anahtarının yöresel ürünler olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, şöyle konuştu:

‘’Kentlerimizin markalaşmasında yöresel ürünlerimizin hızlandırıcı etkisinin bulunduğu, ürünlerimizin katma değerini artırmak için coğrafi işaret tescilinin önemini ve bize dayatılanlar yerine bize ait olanları tüketmemiz gerekiyor. Anadolu toprakları her metrekaresinde yörelerimize has, doğal, el emeği, göz nuru, damak tadı ve ustalık gerektiren bizi biz yapan eşsiz değerleri barındırıyor. Ekonomik açıdan kazanmadan harcamanın, üretmeden tüketmenin maliyetlerini daha derinden hissettiğimiz bugünlerde değerlerimize sahip çıkmanın önemi daha da artıyor. Avrupa’nın uzun süre önce fark edip kendine has ürünlerine yarattığı yüksek katma değerli ve hacimli ticareti sağlamak için çalışıyoruz.’’

Coğrafi işaretli ürün sayısı arttı

YÖREX Fuarı’nın, Anadolu’da coğrafi işaretli ürün sayısının artmasında hızlı rol oynadığına dikkat çeken Ali Çandır, ‘’15 yıl önce 109 olan tescilli ürün sayısı bin 471’e yükseldi. 634 ürün ise tescil bekliyor. Artık ulusal boyutta farkına vardığımız coğrafi işaret konusuna daha fazla eğilmeli ve markalaşmaya önem vermeliyiz. Geniş kapsamlı koruma için 21 olan Avrupa nezdindeki tescilli ürün sayımızı artırmaya odaklanmalıyız’’ dedi.

Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları YÖREX’e davet etti.

YÖREX'in açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılması bekleniyor.