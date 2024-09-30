Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz toprak analizine başladı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, seçim vaatlerinden biri olan “Mobil Cihaz ile Toprak Analizi” projesini hayata geçirdi. Üreticinin tarımsal üretimden önce doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek amacıyla “Mobil Cihaz ile Toprak Analizi” projesi ilk olarak Mahmudiye ilçesinde başladı. Proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yaptılar.

Çiftçilerin, ürün verimliliğini artırmak ve doğru gübre kullanımına teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projeye Mahmudiyeli üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Başvuru yapan üreticiler için Mobil Toprak Analiz ekipleri, üreticinin tarla, bahçe ve seralarından alınan toprak numunelerinin ücretsiz olarak analinizi gerçekleştirdi.

Yapılan analizler ile çiftçilerin tarım alanlarında verimli ekim yapması ve çiftçinin yüksek verimli ürün elde etmesinin hedeflendiği proje kapsamında analiz sonucunda toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanıyor hem de çiftçilerin doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunuluyor.