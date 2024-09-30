'KVKK, hizmet sağlayıcılarını kontrol altına almalı'

MERSİN / EKONOMİ

Mersin merkezli Simer Siber Güvenlik’in Genel Müdürü ve KVKKCI.com Kurucusu Emrah Güçlü, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Siber Dünya ve Kişisel Verilerin Korunması’ panelinde bir sunum gerçekleştirdi.

Veri güvenliğinin iş dünyasında stratejik bir hale geldiğini belirten Güçlü, KVKK’nın bu alanda büyük bir dönüşüme imza attığını söyledi. Hizmet bölgesinde uçtan uca kişisel veri koruma çözümleri sunan tek şirket olduklarını kaydeden Güçlü, “KVKK’nın 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle, şirketlerin iş yapma biçimlerini değişti. Yasa, veri yönetiminde yeni standartlar getirdi. Veri minimizasyonu, rıza alma zorunluluğu ve veri sahibine tanınan haklar gibi unsurlar, şirket süreçlerinde yeniden yapılandırma gerektirdi. Bu, dijital dönüşümü de hızlandırdı” dedi.

Son dönemde siber güvenlik çözümleri ve KVKK uyumlu yazılım talebinin arttığına işaret eden Güçlü, tüm çalışmaların profesyoneller tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak “Gizliliğin korunmasında yükümlülüklerin regülasyona uygun şekilde yerine getirilmesi ve eksiklerin ivedilikle tamamlanması, kurumun sahada daha aktif rol oynamasıyla mümkün olabilir. Kapsama giren işletmelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının artması ve denetim ve yaptırımların uygulanması, güvenlik ihlallerinin önlenmesi ile güvenli sistemler oluşması noktasında büyük bir fark oluşturur. Yetkinliği olmayan kişilerin KVKK alanında çalışma yapması, veri güvenliği konusunda ciddi risklerin doğuruyor. Bu durum KVKK'nın ciddiyetini zedeleyerek güvenlik açıklarına yol açabilir. Kurum, akreditasyon çalışmalarıyla hizmet sağlayıcılarını kontrol altına almalı ve bu kişilere yönelik denetim süreçlerini hızlandırmalıdır” diye konuştu.