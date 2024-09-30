  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya’da yapılacak
Takip Et

Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya’da yapılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet sporuna olan yatırımları ve düzenlediği başarılı organizasyonlar Sakarya’ya yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapma başarısı getirdi. İsviçre’de düzenlenen törende Sakarya’nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya’da yapılacak
Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılan Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 193. Kongresinde Sakarya’nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı.

2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 5 yıl sonra yeniden bir Dünya Şampiyonası’na daha ev sahipliği yapacak.

Sakarya yeniden dünya sahnesinde

Zürih’te düzenlenen kongrede Sakarya adına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç yer alırken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da törene katılanlar arasındaydı.

UCI Başkanı David Lappartient tarafından verilen şampiyona düzenleme yetki belgesiyle Sakarya’nın 20-21 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’de ikinci kez Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı dünya spor kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca törende Dünya Şampiyonasının sembolik forması olan “Gökkuşağı” forması Sakaryalı yetkililere teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya’da 4 yıldır aralıksız devam eden Bike Fest kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olacak. Şampiyona için dünyanın önde gelen bisiklet takımları ve pedalları Sakarya’ya gelecek.

Dünya Şampiyonası ile Sakarya’nın adı bir kez daha dünya sahnesinde yer alacak. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı organizasyonda şehrin tanıtımı yapılacak aynı zamanda turizme de önemli bir katkı sunacak.

İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Kart bilgileriniz tehlikede olabilir: İşte detaylar...İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Kart bilgileriniz tehlikede olabilir: İşte detaylar...Ekonomi
Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluşacakAğaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluşacakFuarcılık
Türk iş insanlarının vize sorunu çözülecek mi? ABD'den yeni adım geldi: BVP devreye alınacakTürk iş insanlarının vize sorunu çözülecek mi? ABD'den yeni adım geldi: BVP devreye alınacakGündem
Marmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer: Hava olayları bağcılıkta köklü değişimlere neden oluyorMarmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer: Hava olayları bağcılıkta köklü değişimlere neden oluyorSürdürülebilir Ekonomi

 

Şehirler
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz toprak analizine başladı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz toprak analizine başladı
MEGEM, iş sahibi yapmaya devam ediyor
MEGEM, iş sahibi yapmaya devam ediyor
'KVKK, hizmet sağlayıcılarını kontrol altına almalı'
'KVKK, hizmet sağlayıcılarını kontrol altına almalı'
MEDAŞ’tan 40 milyar TL yatırım
MEDAŞ’tan 40 milyar TL yatırım
Kutaş Ambalaj, sektörde yeni döneme hazırlanıyor
Kutaş Ambalaj, sektörde yeni döneme hazırlanıyor
Esnaf lokantaları halk lokantaları karşısında zor durumda
Esnaf lokantaları halk lokantaları karşısında zor durumda