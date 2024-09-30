Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası Sakarya’da yapılacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılan Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 193. Kongresinde Sakarya’nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı.

2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 5 yıl sonra yeniden bir Dünya Şampiyonası’na daha ev sahipliği yapacak.

Sakarya yeniden dünya sahnesinde

Zürih’te düzenlenen kongrede Sakarya adına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç yer alırken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da törene katılanlar arasındaydı.

UCI Başkanı David Lappartient tarafından verilen şampiyona düzenleme yetki belgesiyle Sakarya’nın 20-21 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’de ikinci kez Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı dünya spor kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca törende Dünya Şampiyonasının sembolik forması olan “Gökkuşağı” forması Sakaryalı yetkililere teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya’da 4 yıldır aralıksız devam eden Bike Fest kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olacak. Şampiyona için dünyanın önde gelen bisiklet takımları ve pedalları Sakarya’ya gelecek.

Dünya Şampiyonası ile Sakarya’nın adı bir kez daha dünya sahnesinde yer alacak. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı organizasyonda şehrin tanıtımı yapılacak aynı zamanda turizme de önemli bir katkı sunacak.