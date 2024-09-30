Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluşacak

RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile düzenlenen WoodTech, 12-16 Ekim 2024 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Ağaç kesme, işleme ve CNC makineleri, elektrikli ve mekanik el aletleri, kesici takımlar ve ahşap teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren lider firmaların en son ürün ve hizmetlerini sergileyeceği fuarda, 300’den fazla firma ve firma temsilciği ile yaklaşık 5 bini uluslararası ziyaretçi olmak üzere 27 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Sektörün geleceğini şekillendiren iş platformu WoodTech

Her sene olduğu gibi bu sene de Orta Doğu ülkeleri, Balkanlar, Kuzey Afrika, Rusya ve çevresindeki ülkelerin bulunduğu Avrasya coğrafyasıyla beraber başta BAE, ABD, İngiltere, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas olmak üzere 70’in üzerinde ülkeden online ziyaretçi kaydı alındı. Katılımcı firmaların en son teknolojileri ve inovatif çözümlerini sunacağı fuarda ziyaretçiler, sektörün önde gelen oyuncularıyla tanışma ve iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayacak, en güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar.

Ziyaretçiler en son teknolojiye ve yeni trendlere erişim imkanı bulacak

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, WoodTech Fuarı, 37 yıldır Türk ağaç işleme makineleri sektörüne büyük katkılar sağladığına vurgu yaparak, “İlk düzenlendiği günden bu yana sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olması bizler için bir gurur kaynağı. Sektördeki yeniliklerin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı ve profesyonellerin bir araya geldiği bir platform olarak önemli bir rol oynuyor. Katılımcılar, burada yeni iş bağlantıları kurarak işlerini büyütme fırsatı bulurken, ziyaretçiler de en son teknolojiye ve trendlere erişim imkanı buluyor” dedi.

“Ziyaretçi profilimizde sektördeki profesyoneller ve karar vericiler yer alıyor”

Geçmiş yıllarda elde ettikleri yüksek memnuniyet oranlarını bu yıl da artırarak sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Öner sözlerime şöyle devam etti: “Katılımcı sayımızı artırarak, sektördeki en son yenilikleri daha geniş bir kitleyle buluşturmak istiyoruz. Ziyaretçi profilimizde sektördeki profesyoneller ve karar vericiler yer alıyor. Bu yıl özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinden yabancı ziyaretçilerin fuarımıza yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu bölgelerdeki firmaların, Türkiye'nin stratejik konumunu kullanarak yeni iş fırsatları yaratmak isteyeceklerini düşünüyoruz. Yoğunluklu olarak, Avrupa'dan Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerden; Orta Doğu'dan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden; Kuzey Afrika'dan Mısır, Fas ve Tunus gibi ülkelerden; Orta Asya'dan ise Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçiler, fuarda en son teknoloji ve yenilikleri yakından görme, iş bağlantıları kurma ve ticari iş birlikleri gerçekleştirme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, fuarın sunduğu geniş katılımcı profili ve zengin içerik, ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak ve sektördeki bilgi birikimlerini artıracak.”