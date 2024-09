Protaş, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

1989 yılından bu yana alevsızdırmaz (exproof) elektrik malzemelerinin tasarım, üretim, satış ve satış sonrası destek alanlarında hizmet veren Protaş, 35 yıllık uzmanlığıyla büyümeye devam ediyor.

Üretim faaliyetlerini 2006 yılından bu yana Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde, 2.500 m² kapalı alan ve toplam 5.000 m² üzerine kurulu modern fabrikasında sürdüren Protaş, güvenilirlik, inovasyon ve sürekli gelişim anlayışla geride bıraktığı 35 yılı, Elite World Grand Küçükyalı Hotel’de verdiği davette kutladı. Gecede Prosense ve Protaş Genel Müdürü Özkan Karataş ve Protaş Mühendislik Kurucusu ve ilk Genel Müdürü Mustafa Öngay birer konuşma gerçekleştirerek şirketin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Ürünlerimiz sayesinde insanlar daha güvenli ortamlarda çalışabiliyorlar”

Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde anlamanın ve bu doğrultuda hızlı ve etkili çözümler sunmanın Protaş’ın öncelikli hedefi olduğunu söyleyen Prosense ve Protaş Genel Müdürü Özkan Karataş konuşmasında şunları kaydetti: “2006 yılında kurduğum Prosense, gaz ve alev algılama sistemleri alanında Türkiye’nin ilklerine imza atan bir teknoloji şirketi oldu. Hedefimiz, ülkemizin bu alandaki ihtiyacını en yüksek kaliteyle karşılamak ve global arenada da adımızdan söz ettirmekti. Bugün, sizlerin desteği ve güveni sayesinde, sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformda da kendimizi kanıtladık. Bu başarının arkasında, güvenilirlik, inovasyon ve sürekli gelişim anlayışımız yatıyor. Prosense olarak başardıklarımızı, Protaş için de hedefliyoruz. Protaş, Türkiye’de Ex Ekipman üretimini ilk gerçekleştiren ve sektörde öncü bir marka. Bugün Protaş’ın 35. yılını kutluyoruz, ancak biz bu köklü markayı daha da ileriye taşımak için büyük bir vizyonla hareket ediyoruz. Amacımız, Prosense’te olduğu gibi, Protaş’ı da bir dünya markası haline getirmek. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu iki şirketin ürettiği ürünler sayesinde, insanlar patlayıcı, parlayıcı ve zehirli gazların tehlikelerine karşı daha güvenli ortamlarda çalışabiliyorlar. Çalışanlar, işlerini güven içinde yaparak, evlerine ve sevdiklerine sağ salim dönebiliyorlar. Bu, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu gece, hem Prosense’in inovatif ruhunu hem de Protaş’ın köklü mirasını bir araya getiriyoruz. İki marka da, güvenlik, kalite ve yeniliğe olan bağlılıklarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.”

Yeni yatırımlarla daha da büyüyecek

Ex aydınlatma armatürleri, Ex bağlantı kutuları, Ex kontrol kutuları, Ex fiş ve prizler, Ex rakor ve bağlantı ekipmanları, Ex acil uyarı ürünleri, Ex topraklama cihazı ve pensesi gibi ürün gruplarında 3000'den fazla ürün çeşidine sahip olduklarını söyleyen Özkan Karataş, "Bu geniş ürün yelpazemizle endüstriyel tesisler, elektrik taahhüt firmaları ve otomasyon firmaları için güçlü bir çözüm ortağı konumundayız. Üretimimizin her aşamasında kaliteyi ön planda tutarak iş ortaklarımıza güvenilir ve üstün performanslı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Kalite yönetim sistemimiz, uluslararası standartlara uygun olarak sürekli olarak gözden geçirilmekte ve geliştirilmekte böylece ürünlerimizin ve hizmetlerimizin mükemmelliği garanti altına alınmakta" dedi.

“Protaş’ın hali hazırda 5 milyon Euro yatırım teşvik belgesi bulunmakta. Planlanan hedefler doğrultusunda bu yatırımın 3 yıl içerisinde tamamlanmasını amaçlıyoruz” diyen Karataş, bu önemli yatırımla birlikte şirketin üretim kapasitesini artırarak, hem yerel hem de global pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.