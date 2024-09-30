Maryland Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Temsilcisi Kübra Nefise Kalkan oldu

Dünya çapında 18 dış ticaret ofisine sahip Maryland’in küresel ağına bir yenisi daha eklendi. Maryland’deki işletmelerin küresel pazarda rekabet etmelerine yardımcı olmak için artan çabanın sonuncusu olarak Türkiye Ofisi İstanbul’da açıldı.

Türkiye'nin büyüyen sağlık sektörü, siber güvenliğe odaklanması ve gelecek vaat eden savunma sanayii sektörü kapsamında Maryland ile güçlü bir ticaret ortağı olabileceği belirtiliyor. Maryland Türkiye Ofisi ile iki ülke arasında ticaretin artırılması, ortaklıklar kurulması ve pazara erişim noktasında desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Kübra Nefise Kalkan: Sağlık, savunma ve siber güvenlik alanlarında iş birliği fırsatları var

Maryland’in Türkiye’de açtığı ticaret ofisinin, Türk iş dünyasına önemli katkılar sağlayabileceğine dikkat çeken Maryland Türkiye Ofisi Temsilcisi Kübra Nefise Kalkan, “Teknoloji ve siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış yerel Maryland işletmeleri ile dijital dönüşümü benimseyen Türk şirketleri arasında yeni ortaklıklar ve iş birliği fırsatları var. Diğer yandan da Türkiye’nin güçlü olduğu savunma sanayi sektörü ve sağlık hizmetleri alanlarında yatırım fırsatları ve ticari iş birliklerinin artmasına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Büyük tıbbi kurumlar Maryland’de bulunuyor

Türkiye'deki dijital sağlık çözümlerinin ve gelişmiş hastanelerin artması, Maryland'in büyüyen yaşam bilimleri ve tıbbi teknoloji endüstrileriyle paralellik gösteriyor. Maryland Ticaret Bakanlığı verilerine göre Maryland'de diğer eyaletlerden iki kat daha fazla federal laboratuvar var ve Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Gıda ve İlaç İdaresi gibi büyük tıbbi kurumlar da Maryland'de bulunuyor.

Pek çok büyük havacılık ve savunma sanayi şirketine ev sahipliği yapıyor

Maryland, eyalet merkezli Ulusal Güvenlik Ajansı ve Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı gibi kuruluşların bulunduğu dikkate değer bir teknoloji endüstrisine sahip. Türkiye'nin savunma sanayisi de ABD ile ticaretin kilit alanlarından biri. Bethesda'daki Lockheed Martin gibi birçok büyük havacılık ve savunma sanayi şirketinin genel merkezi Maryland'de bulunuyor.

Kübra Nefise Kalkan Kimdir?

Uluslararası iş dünyasında öne çıkan bir danışman olan Kübra Nefise Kalkan, küresel firmalara stratejik pazar girişleri, doğrudan yabancı yatırım, ihracat teşviki, globalleşme ve proje yönetimi konularında hizmet veren Rane Global LLC'nin vizyoner kurucusudur. On iki yılı aşkın mesleki tecrübesiyle, kamu politikasından pazar stratejisine kadar çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler sunma konusunda ün kazanmıştır.

Aynı zamanda, komplike ve yüksek güvenlik gerektiren ABD hükümeti projeleri ve NATO projelerini yönetme konusundaki uzmanlığıyla bu alanda kritik bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Kalkan, USAID, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla birçok kalkınma projesinde çalışmış, küresel çapta ekonomik kalkınma ve stratejik büyüme girişimlerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Rane Global’i kurmadan önce Anderson Economic Group’un Türkiye’deki irtibat ofisinin Ülke Müdürü olarak görev yapan Kalkan, özellikle iş stratejisi, şirket değerleme ve pazar analizi alanlarında danışmanlık projelerine liderlik etmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin en köklü STK'larına globalleşme alanında danışmanlık yapmıştır.

New York doğumlu olan Kalkan, 2013 yılı itibariyle Türkiye’de yaşamaktadır. Washington D.C.'deki American University’den Uluslararası İşletme ve Ekonomi alanlarında lisans derecelerine ve Georgetown University’den Finans alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Bununla birlikte, Uluslararası Ekonomi Onur Topluluğu üyesidir.