Trendyol, TEKNOFEST 2024’ün paydaşı oldu

Trendyol, havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye’nin öncü festivali olan TEKNOFEST’in paydaşlarından oldu. Trendyol, festival kapsamında E-Ticaret Hackathonu düzenleyecek. Trendyol E-Ticaret Hackathonu, Adana’nın Kürkçüler Köyü’nde bulunan Trendyol Yarının Köyleri Dijital Merkezi’nde gerçekleştirilecek. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) iş birliğinde yürütülen Yarının Köyleri projesi hedefleriyle uyumlu olarak bu Hackathon'un da kırsal alanlarda dijital dönüşüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını hedefleniyor. Hackathon, milli teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak açısından da önem taşıyor.

Trendyol’un Adana’da hayata geçirdiği Yarının Köyleri Dijital Merkezi, kırsal kalkınmayı desteklemek üzere, yerel üreticilere uçtan uca satış ve pazarlama mentörlüğü sunuyor. Yerel satıcılar, merkezin sunduğu olanaklarla, ürettikleri ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirecek araç ve eğitim desteği alıyor. Trendyol, E-Ticaret Hackathonu ile dijital merkezlerde esnaf ve üreticilere sunduğu hizmeti, Türkiye’deki genç yazılımcıların faydalanabileceği bir yarışma modeline dönüştürdü. Üretken Yapay Zekâ’nın ülkemizde kullanımını yaygınlaştırarak farklı uygulama alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye zemin hazırlayacak. E-Ticaret Hackathonu yarışmacıların, açık kaynak kodlu çözümler üreterek yine açık kaynaklı model ve mimarileri kullanmasını teşvik edecek.

E-ticarette yerel üreticiye destek hedefi

Hackathon’da, ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve çok dilli destek sağlayabilecek yapay zekâ destekli e-ticaret çözümleri yarışacak. Mezunların ve profesyonel yazılımcıların yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerinin de takımlar halinde katılacağı yarışma, 2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 138 takımın başvurduğu ve ön elemelerin ardından 16 takımın finalist olarak katılma hakkı kazandığı yarışmayı birincilikle bitiren takım 100.000 TL, ikinci takım 80.000 TL, üçüncü takım ise 60.000 TL ödülün sahibi olacak.

Trendyol’un TEKNOFEST 2024 festival alanında yer alan standı ise, zengin ve interaktif deneyimler sunacak. Çocuklar ve gençler, Yapay Zekâ Atölyesi’nde makine öğrenimi, derin öğrenme ve veri analizi alanlarında bilgi sahibi olarak yaratıcı projeler geliştirme fırsatı bulurken, e-ticaretin geleceğine dair yapay zekâ destekli oyunlarla teknolojinin eğlenceli tarafını keşfedecek. Aynı zamanda Trendyol Hızlı Market’in yapay zekâ asistanı AITEN, mutfak tüyoları, tarifler temizlik önerileri ile stant alanında olacak.

Ziyaretçiler, Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü’nde bulunan Trendyol Yarının Köyleri Dijital Merkezi’ni VR gözlüklerle deneyimleyerek burada yürütülen çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulabilecekler.