Kutaş Ambalaj, sektörde yeni döneme hazırlanıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

1989 yılında, Konya’da ambalaj sektörüne damga vuran ilk oluklu mukavva fabrikasını kurarak yola çıkan Kutaş Ambalaj A.Ş, 35 yılı aşkın tecrübesiyle sektördeki liderliğini sürdürüyor. Kurucusu Şakir Suda’nın, Ortadoğu’ya bal ihracatı yaparken yaşadığı ambalaj sorunlarını çözme hedefiyle attığı bu adımla, sektörde öncü bir konma gelen Kutaş, baskı çeşitliliği, yeni yatırımları ve kalite odaklı çalışmasıyla hedeflerini daha da ileriye taşıyor.

Türkiye’de kurulan ilk on mukavva üreticisinden biri olduklarını vurgulayan Kutaş Ambalaj AŞ Genel Müdürü Celaleddin Gökhan Şen, şirketin bugün geldiği noktayı ve hedeflerini EKONOMİ Gazetesine anlattı.

Üretim ve ciro hedeflerinden bahseden Şen, ”2022 yılının Haziran ayından itibaren yenilenen yönetimimizle girdiğimiz 2023 yılında ortalama aylık 150 ton civarında oluklu mukavva işleyerek, 50 milyon TL ciro ile tamamladık. Uzun yıllardır revize edilmemiş bir makine parkurumuz vardı. Yeni yatırımlar yaparak 2024 yılında hem aylık ortalama tonajımızı hem de süper flekso ve ofset baskılı daha katma değerli baskı çeşitlerini de üretimimize ekleyerek daha yüksek ciro ve karlılık temenni ediyoruz” dedi.

“Pazarın yüzde 100’üne dokunduk”

Pazarda geniş bir ağa sahip olduklarını ifade eden Şen, “Konya yüzün üzerinde farklı sektörün faaliyet gösterdiği dev bir sanayi şehri. Yaklaşık 5 bin ton civarında aylık oluklu mukavva ambalaj tüketimi var. Sektörümüzde en verimli hizmet için uluslararası kabul 300 kilometre karelik bir çapta sevkiyat yapılmasıdır. Bu çap içinde sevk edilen ürünlerimiz müşterilerimiz için verimlidir. Fakat istisnalar tabi ki var. Örneğin Iğdır’da bir müşterimize koli üretip gönderiyoruz. Aksaray, Isparta ve civar illerde halen müşterilerimiz var. Kutaş Ambalaj olarak Konya’nın ilk oluklu mukavva firması olduğumuz için bugüne kadar pazarın yüzde 100’üne dokunduk diyebilirim. Ülkemizde yirminin üstünde mukavva üreticisi var. Biz bunlardan yedi tanesinden aktif olarak satın alma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İhracatta beklentimiz büyük”

Şirketin uzun süredir ihracat yapmadığını ama bu yıl itibariyle hedeflerin güncellendiğini söyleyen Celaleddin Gökhan Şen, “2024 itibariyle İngiltere ve Birleşik Arap Emirliklerinden müşterilerimiz oldu. Geçen ay Papua Yeni Gine’ye bir sevkiyat yaptık. Fransa’dan görüştüğümüz firmalar var. Şuan ciromuzun 0,01’ini ihracattan sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle Körfez Ülkelerinden ciddi bir beklentimiz var. Süveyş kanalında yaşanan gerginliğin bitip, gemi trafiğinin açılmasının ardından yoğun sipariş almayı ümit ediyoruz. Diğer taraftan ürünlerimizin yüzde 70 civarı müşterilerimizin marifetiyle ihracata gitmektedir” dedi.

“Yeni dönemde gündem sürdürülebilirlik”

2024 yılında da yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Şen, “İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz atlatıldıktan sonra tüm ürün ve hizmet türlerine taleplerin tekrardan yükseleceğine inanıyoruz. Geleceğe yönelik planlamalarımızı yaparken de bu talebe en uygun nasıl cevap veririz diye araştırıyoruz, yatırımlarımızı buna göre belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapan firmalarımızdan görüyoruz ki yeni döneminde en önemli gündem maddesi “sürdürülebilirlik” olacak. Sürdürülebilirlik için ise daha çok geri dönüştürülebilir hammaddelere geçiş isteniyor. Bu sebeple özellikle plastik yerine geçebilecek tüm karton ürünler bizimde radarımızda ve bizde bu ikamede bir pay almak istiyoruz. Ambalaj sektörü çok hızlı değişimin olduğu bir sektördür. Yeni gelen trend eskisini bitirmez ama bu hıza ayak uydurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Celaleddin Gökhan Şen, yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştıkları bir projenin Ar-Ge’sinin devam ettiğini ve 2025 yılında bu projeyi hayata geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.