Esnaf lokantaları halk lokantaları karşısında zor durumda

ESKİŞEHİR

Halk lokantalarına karşı çıkanların “fakirin yemeğine göz dikmekle” suçlanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili Bahar Bilen, "Kamu işletmelerinde yapay olarak düşük tutulan fiyatlar, piyasanın genel dengesini bozuyor. Maddi durumu iyi olan kişiler de bu işletmeleri tercih edebiliyor ve bu, esnaf lokantalarının müşteri kaybetmesine yol açıyor" dedi. Ayrıca Bilen, bu durumun piyasa genelinde kitlesel iflaslara yol açabilecek bir risk taşıdığını vurguladı.

"Esnafın hakkını savunuyoruz"

Esnaf lokantalarının uygun fiyatlı hizmetlere karşı olmadığını, ancak yapay olarak düşük tutulan fiyatların adil olmadığını savunan Bilen, "Bizler esnaf olarak ucuz hizmete karşı değiliz. Ancak kamu işletmeleri tarafından dayatılan bu fiyat politikası, hem esnafı hem de piyasayı olumsuz etkiliyor. Bizim savunduğumuz, herkesin hakkını korumak" dedi. Esnafın, kent kimliğinin bir aynası olduğunu vurgulayan Bilen, küçük işletmelerin bu zorlu şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, "Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışarak en az beş ya da altı aileye istihdam sağlayan esnaf lokantalarının kamu imkanlarını kullanarak maliyetin altında satış yapan kurumlar ile rekabet etme şansı yok" şeklinde konuştu. Bilen, esnaf olarak kamunun ticaret yapmasına prensip olarak karşı olduklarını da sözlerine ekledi

"Pamuk ipliğine bağlı durumdayız"

Esnafın maliyetlerle boğuştuğunu ve rekabet edemeyecek durumda olduğunu vurgulayan Bahar Bilen, "Vergi, SGK, stopaj, kira, çalışan maaşları ve dolaylı vergiler altında eziliyoruz. Bu duruma Rekabet Kurulu'nun müdahale etmesi gerekiyor. Zaten pamuk ipliğine bağlı bir durumdayız. Yerel yönetimlerle iyi ilişkilerimiz var ama bu şekilde devam ederse esnafımız zor durumda kalacak" dedi. Türkiye genelinde halk lokantalarının yerel yönetimlerle esnafı karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken Bilen, "Buradan Türkiye Belediyeler Birliği’ne seslenmek istiyorum. Esnafı fırsatçılıkla suçlayarak vatandaşla karşı karşıya getirmeyin. Eğer bir destek verecekseniz, bunu yerel yönetim ve esnaf el ele formülüyle yapalım" önerisinde bulundu.