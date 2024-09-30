MEDAŞ’tan 40 milyar TL yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

21 elektrik dağıtım şirketi içerisinde yaklaşık 76.500 kilometrekare ile en geniş coğrafi alan da hizmet sağlayan MERAM EDAŞ, kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli enerji tedariki sağlayabilmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

“Yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz”

MEDAŞ’ın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’ de yaptığı yatırımlara değinen MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, ”2009 yılında özelleştirilen MERAM EDAŞ olarak özelleşmenin ilk gününden 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 36 milyar TL (1,1 Milyar Dolar) yatırım yaptık. Yapılan bu yatırımlar sayesinde kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlayarak bölge ekonomisine, istihdamına ve toplum refahının artırılmasına katkı sağladık. 2023 yılı için yapmakla yükümlü olduğu tutarın yaklaşık yüzde 23 fazlasını gerçekleştirerek, dağıtım şirketleri içerisinde en çok yatırım yapan şirketler arasında yer alıyoruz. 2024 yılında ise 5 milyar TL yatırım yapılmasını planladık ve bu yatırımların yüzde 70’ini tamamlamış durumdayız. Böylelikle özelleştirmeden bu güne 40 milyar TL yatırımı devreye almış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımıza hız kesmeden sürekli artırarak devam edeceğiz” dedi.

“Son on yılda yüzde 54 iyileşme görüldü”

Enerji kalitesini artırmak için de çalışmalar yaptıklarını belirten Uçmazbaş, “Bir yandan yeni hatlar yaparken diğer taraftan mevcut şebekemizin bakımını da ihmal etmiyoruz. Planlı bakım faaliyetleri kapsamında 2021-23 döneminde toplam 1,9 milyar TL bakım harcaması yaptık, 2024 yılında da 700 milyon TL’lik planlı bakım harcaması yapmış olacağız. Yapılan yatırımlar ve planlı bakım çalışmaları sayesinde şirketimiz müşteri başına ortalama kesinti süresinde 2014 yılından bu yana yüzde 54’lük bir iyileşme görülmüş olup kullanıcılarımızın enerji kesintilerinden olabildiğince az etkilenmelerini sağladık. Şehir ve köylerimizin enerji kalitesinin artırmanın yanı sıra bölge ekonomimizin lokomotifi olan sanayi ve tarım bölgelerinin enerji kalitesini artırmak için daha fazla gayret göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yerli yazılımları hayata geçireceğiz”

Şebeke yatırımlarının yanı sıra bilgi teknolojileri yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Uçmazbaş, “Enerji talepleri, proje onayı ve tesis kabul süreçlerinin tamamının dijital kanallardan yürütülerek vatandaşlarımızın ve sektör paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetin hızını ve kalitesini artırdık, bu hususta sektör paydaşlarımızın olumlu dönüşlerini almaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)” ve “Müşteri Bilgi Sistemi (MBS)” projelerimizi EPDK’ nın desteği ile yerli ve milli yazılım yapmaya başladık. Kullandığımız birçok yazılımda olduğu gibi ERP ve MBS yazılımlarımızı da yerli ve milli kaynaklarla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.