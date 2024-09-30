MEGEM, iş sahibi yapmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM A.Ş.) 37. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş. (MEGEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları sonunda "Kalite Kontrol ve CMM Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım Operatörlüğü ile Montaj Operatörlüğü" eğitimlerini başarıyla tamamlayan 92 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eskişehir OSB Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, MEGEM Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Barış, Denetimli Serbestlik Dış Kurum Sorumlusu Ercan Özbay, MEGEM Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç katıldı.

Sanayimizin yetişmiş işgücüne çok ihtiyacı var

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 37 dönem sonunda 2 bin 134 kişiye eğitim vererek meslek ve iş sahibi yaptıklarını aktardı. MEGEM’in Eskişehir sanayisine büyük katkılar sunduğunu ve her dönem merkezin kapasitesini artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkaya, “Sanayimizin yetişmiş işgücüne gerçekten çok ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için MEGEM olarak kurs sayımızı artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

37. dönemde 92 kursiyer mezun oldu

37. dönemde 92 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Özkaya, “Bu dönem CNC bölümünden 37 kişi, kalite kontrol bölümünden 21 kişi, kaynak bölümünden 20 kişi ve makine bakım bölümünden 14 kişi olmak üzere toplam 92 kursiyerimizi mezun ediyoruz. Sizleri Eskişehir sanayisine kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen değerli arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. MEGEM’i yeni yatırımlarla geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. MEGEM, Eskişehir sanayiinin işgücü ihtiyacını karşılamada en etkili ve yetkin kaynak haline geldi. Artan talebe bağlı olarak, artık her bir buçuk ayda bir yeni kursiyerler alıp, daha fazla kişiyi eğitip sanayiye kazandırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.