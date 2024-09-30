Odunpazarı Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi 2 Ekim’de açılıyor

ESKİŞEHİR

"Odunpazarı Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi" adıyla faaliyete geçecek olan merkezin açılışı, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te EMKO Sanayi Sitesi 75. Yıl Mahallesi Babaeski Sokak'ta gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un öncülüğündeki projeler arasında yer alan tekstil atölyesi, Odunpazarı Anonim Şirketi aracılığıyla 2023 yılının Şubat ayında hizmete girmişti. Bugüne kadar on binlerce ürünün üretildiği atölye sayesinde belediye önemli ölçüde tasarruf sağlarken, aynı zamanda kadınların eğitimi ve istihdamına da büyük katkı sağlandı. Proje kapsamında, Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetleri ve diğer ihtiyaç duyulan tekstil ürünleri üretiliyor. Ayrıca Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerine de koruyucu iş kıyafetleri temin ediliyor.

Kapasite iki katına çıkartılacak

Kazım Kurt’un talimatıyla projenin kapsamı genişletilerek atölyenin ismi "Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi" olarak güncellendi ve Orhangazi Mahallesi’ndeki binasından EMKO’daki yeni, modern binasına taşındı. Toplam 220 metrekarelik alana sahip olan yeni merkezde sanayi tipi makine sayısı 12’den 22’ye, personel sayısı ise 10’dan 25’e çıkarıldı. Bu genişleme sayesinde üretimin iki katına çıkartılması hedefleniyor ve mevcut belediyelere ek olarak farklı belediyelere de hizmet verilmesi planlanıyor.