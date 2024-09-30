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Zeytin rekoltesi yüzde 30 arttı

Geçen yıl iklim değişikliği nedeniyle hasatta azalma yaşanan zeytinde bu yıl yüzde 30 rekolte artışı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Zeytin rekoltesi yüzde 30 arttı
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FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA 

Antalya Ticaret Borsası (ATB), zeytin hasadı öncesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, her yıl sezon öncesinde paydaşların katılımıyla zeytin ve zeytinyağı sektörünü değerlendirdiklerini, sektörün nabzını tuttuklarını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde, hasadında ve ticaretinde yaşanan sıkıntıları gündeme aldıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

‘’Toplantıda ortaya çıkan sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Antalya zeytin konusunda geçmişi derinlere dayanan bir kent. Ancak zeytinde hak ettiği yerde değil. Borsa olarak tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi ve rekabet şansını yakalayabilmek için çalışıyoruz.’’

Zeytin rekoltesi yüzde 30 arttı

ATB 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, geçen yıl 36 bin ton zeytin üreten Antalya’da bu yıl 55 bin ton civarında zeytin, 10 bin ton da zeytinyağı üretimi beklediklerini belirtti.

Antalya’da bu yıl zeytin rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 30 artış beklediklerini ifade eden Tan, ‘’Bu yıl zeytinde ‘var yılı’ olmasına rağmen kuraklık, çiçeklenme döneminde çöl tozuna maruz kalınması nedeniyle beklenen ve istenilen verimin bu yıl alınamadı. Her ne kadar geçen yıla oranla rekoltede artış olsa da beklenen rekoltenin altında bir üretim söz konusu.’’

Genç fidelerde verimin yüksek, eski ağaçlarda verimin düşük olduğuna dikkat çeken Tan, ‘’Zeytinyağı fiyatları dünya piyasasında dalgalı seyrediyor. 9,20 Euro olan zeytinyağı fiyatı, 6,50 Avro’ya kadar indi’’ dedi.

Ulu Zeytinyağı Fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu ise, İspanya’da zeytinyağı fiyatının düşeceğini kaydetti. Fettahoğlu, şöyle devam etti:

‘’Bu durum yağ fiyatını aşağı çekebilir. Tabi konuşmak için erken. Maç oynanınca fiyat belli olacak.Fiyatların yükselme beklentisi zeytinciye zarar ettirdi. Üretici zeytinyağı fiyatı yükselecek diye ürünü elinde bekletiyor. Bu sefer yağı iyi depolamadığı için kalitesi bozuluyor. Bu fiyata yansıyor.’’

Sektör temsilcileri, zeytin sıkımında kullanılan makine ve ekipmanların döviz üzerinden temin edildiğini, enerji gibi girdilerin de etkisiyle zeytinyağı sıkım maliyetlerinin artacağına dikkat çekti. Zeytinyağı sıkımında operatör sıkıntısı yaşadıklarını anlatan sektör temsilcileri, meslek liselerinde bu konuda bölüm açılması gerektiğini dile getirdi.

Zeytinyağında markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, markalaşmayla birlikte zeytin ve zeytinyağının para edeceğini söyledi. Toplantıda karasu, zeytin ve zeytinyağının üretim maliyetleri, işçilik sıkıntısı ve fiyat politikasındaki sıkıntıları dile getirdi.

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