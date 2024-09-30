Ege Ekonomik Forum, Ege’ye yayılacak

İZMİR / EKONOMİ

Ege illerindeki paydaşları ile daha yakın ilişkiler kurmak için başlattığı ziyaretlerini Kütahya’da sürdüren EGEV, eylül ayı yönetim kurulu toplantısını da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası değerlendirme yapan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, EGEV olarak faaliyet gösterdikleri illerde sürdürdükleri toplantı serisinde bu kez Kütahya’da çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda Kütahya-İzmir arasındaki işbirliğinin artırılması; turizm, sanayi ve ulaşım konularında ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Küçükkurt, “EGEV olarak düzenlediğimiz Ege Ekonomik Forum’u 6 kez İzmir’de gerçekleştirdik. Bundan sonra EGEV’e bağlı illerde bu etkinliğimizi yaparak, o illere de her alanda katkı sağlamak istiyoruz. 2025’te Ege Ekonomik Forum’u Kütahya’da yapmak için görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün şartların uygun olması halinde İzmir dışındaki ilk forumu Kütahya’da yapabiliriz. Bu konuda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ve ekibinden de güzel öneriler aldık. Tüm değerlendirmeleri yaparak son kararımızı vereceğiz” dedi.

UNESCO Yaratıcı Şehri Kütahya

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Gürol Argat ise Kütahya’nın 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın üyesi olduğuna işaret ederek, bu alanda dünyada 180 şehirden biri olduklarını söyledi. Kütahya’yı UNESCO Yaratıcı Şehri yapan tek kriterin dünyaca ünlü çinisi olmadığını ve şehrin sahip olduğu tüm zanaat ve halk sanatlarının şehrin sürdürülebilir kentsel gelişimine katkı sağladığına işaret eden Argat, “Bu nedenle ilimizde yapılması düşünülen Ege Ekonomik Forum’un en önemli konularından biri bu olabilir. Kütahya’nın bu özelliği ile birlikte tüm diğer Ege kentlerinin de potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.