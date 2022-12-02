Aston Martin’in 707 beygirlik canavarı DBX707 sizlerle "En güçlü lüks SUV"

SAMSUN - DBX707 hakkında bilgi veren Aston Martin CEO'su Tobias Moers, "DBX ilk tanıtımından itibaren, Aston Martin' in dinamizmini ve tasarım değerlerini, genel SUV kalıplarına uymak zorunda olmadığını kanıtlayacak şekilde temsil etti. DBX707 ile, yeni performans ve çekicilik standartları belirleyen bir otomobil yaratmak için, her alanda sınırları zorladık. Türünün en hızlı, en güçlü, en iyi yol tutuşuna sahip ve en çekici otomobili olan Aston Martin'i SUV performansının zirvesine taşıyoruz” diye konuştu.

2022 ‘Aston Martin Yılı’ olacak

2022'nin ‘Aston Martin Yılı’ olacağını dile getiren Aston Martin Türkiye Resmi Distribütörü Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Nevzat Kaya 1 Şubat'ta tanıtılan DBX 707'nin en hızlı ve en güçlü lüks SUV olarak amiral gemisi pozisyonuna geleceğini söyledi. DBX 707 adını motor gücünden alıyor. Tam 707 beygir, bunun yanında 900 nm torku ile de adından çok söz ettireceğini belirtti. 0-100 km hıza 3.3 sn'de çıkabilen aracın maksimum hızı en az 310 km/s civarında olacak. Karbon seramik ıslak kavramalı fren sisteminin standart olduğu aracın; yenilenmiş ön ve arka tasarımı, yeni iç konsol ve vakumlu kapıları ile zenginleştirildiğini sözlerine ekledi. Bunların üstüne elektronik diferansiyel ve %100 arkadan itişli olabilme kabiliyeti eklendiğinde yeni DBX 707 tek kelime ile kusursuz olacak diyerek sözlerini tamamladı” şeklinde ifade etti.

"Sürpriz modeller de olacak”

Nevzat Kaya yoğun talep olan Vantage F1 Edition modelinden 1 adet aracın Şubat ayı sonunda stoklarında olacağını, ayrıca 2022'nin ikinci yarısında yeni V12 Vantage'ın da görücüye çıkacağını, her iki modelin de çok ses getireceğini ve otomobil severler icin ikonik araçlar olacağını görüşlerine ekledi. Kaya sözlerine şunları ekledi: “DBX serisinin amiral gemisi modeli olan DBX707, Aston Martin'in ilk SUV modeli için yılda 3000'den fazla satış gerçekleştiren ve bir dizi övgü alan ilk SUV'si oldu. Firma; GQ Car Awards'da 'En İyi Lüks SUV', Top Gear'ın 'Yılın Süper SUV'u' ödülü ve PR Arabia National Auto Award 'En İyi Süper Lüks SUV' kategorisinde arka arkaya galibiyetleri ile çok sayıda ödül alan modelin başarılarını devam ettirmeye hazırlanıyor.”

Öte yandan, DBX707modelinin üretimi 2022 yılının ilk çeyreğinde başlayacak ve ilk teslimatların ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.