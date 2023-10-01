ATSO, Antalya limanını Bakan Uraloğlu’na şikayet etti

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

ATSO Başkanı Ali Bahar ve Meclis Başkanı Ahmet Öztürk yönetim kurulu ve bazı meclis üyeleriyle birlikte Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ayrı ayrı ziyaret etti. ATSO heyeti 48 meslek komitesinden gelen sorun ve önerileri iki bakana iletti.

Karayolları ağının nitelik ve kapasitesinin iyileştirilmesi konusunu hatırlatan Başkan Bahar, Bakan Uraloğlu’na lojistikte yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Antalya YHT için imza kampanyası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraoğlu’na Antalya’nın hava, deniz ve kara yolunun etkin kullanılması, bilgi ve iletişim ağlarının güçlendirilmesi konusunda bilgi veren Başkan Bahar, şunları kaydetti.

‘’Antalya- Eskişehir hızlı tren projemiz için imza kampanyası başlattık. Antalya, büyükşehirler sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Ancak Antalya hariç tüm büyükşehirlerde demiryolu ulaşımı bulunuyor. Bu nedenle de Antalya Yüksek Hızlı Tren için imza kampanyamızı başlattık, bu konuda da kurumlarımızın, ilgili bakanlıklarımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz.

Okul servis araçlarının yaşı konusunda taşımacılık sektörünün talepleri var. Şehir içi kullanılan araçlar olması dolayısıyla, sektörümüz araç kullanımının 20 yıla çıkartılması talebini tarafımıza iletti. Araçların bakımlarının sık sık yapılması konusunda bilgi aldık, bu konuda sizin de desteğinizi istiyoruz.”

Antalya Limanını şikayet etti

ATSO Başkanı Bahar, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle Antalya Limanını işleten Katar sermayeli QTerminals firmasını Bakan Uraloğlu’na şikayet etti. Bahar, şöyle devam etti.

‘’Antalya Limanı’nda kapasite artırımı yapılması gerekiyor. Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi, liman – havalimanı ve kent merkezi arasında ulaşımın koordine edilmesi, demiryolu ulaşımının şehrimize ulaştırtılması gibi konuların ele alınması ve çözüm odaklı çalışmalar başlatılması önceliğimiz. Fiyatların İzmir ve

Mersin limanlarına göre yüksek olması, Antalya'yı illere bağlayan demiryolunun olmaması ve limanın fiziki şartlarının yeterli olmaması limanın aktif olarak kullanılmamasında etkili oldu.’’

ATSO Başkanı Bahar ve Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ile beraberindeki heyet daha sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü. Başkan Bahar, Bakan Bolat’a, kredi kartı kullanımı, avukat bulundurma zorunluluğu, 250 bin TL sermaye sınırını ve Schengen Vizesinde yaşanan sorunları dile getirdi.

Başkan Bahar, perakende sektöründe haksız rekabet, e-ticaret, motorlu kara taşıtları ticareti, toplu iş yerleri projesi, fuar desteklerine ilişkin talepler, sağlık turizmi destekleri, yabancıya konut satışı ve gecelik kiralama sorunu, havayollarının etkin kullanımı, denizyolu lojistik kapasitesi ve ulaşımının geliştirilmesi, demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konularındaki dosyayı Bakan Bolat’a verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Bolat, ATSO heyetine sorunların çözümü konusunda yardımcı olacağını söylediler.