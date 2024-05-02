Beyaz altın üreticileri zor günler geçiriyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ham maddesi pamukta işler iyiye gitmiyor. Ekimlerin devam ettiği bu günlerde yurt içinde ve uluslararası pazarda düşen fiyatlar ve ürüne talebin azlığı üreticileri endişelendiriyor.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, bir-iki ay önce 73 TL bandında seyreden pamuğun şu an piyasada yüzde 22 kayıpla 60 TL bandına indiğini dile getirdi. Uçak, “Talep çok düşük. Üreticiler mutsuz. Ne yazık ki önümüzdeki süreçte de çok iç acıcı bir tablo göremiyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksekliği devam ederken, finansa erişimdeki güçlüğün sürmesi ve pazardaki talebin düşük olması arz tarafındaki üreticileri bu işin içinden uzaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

“Prim desteği artırılmalı”

Pamuğun sektördeki öneminin altını çizen Uçak, “30 milyar dolarlık ihracata sahip hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ham maddesini konuşuyoruz. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük depremin farkındayız, kaynakların büyük bir bölümü oraya aktarıldı fakat burada istihdam ayağında, ihracat ayağında devam etmesi gereken bir sektör var. Bunu birbirine karıştırmadan belli noktalarda buraları da destekleyerek devam etmek durumundayız. Şu an alanda çalışan, üretim yapan bütün üreticilerin bu konuda kafaları çok karışık. Onları rahatlatma adına, önümüzdeki prim ve destekleme dönemlerinde aynı kalma noktasında değil, bunu nasıl geliştirip, artırırız noktasında Ankara’dan destek bekliyoruz. Biz kurum olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız” dedi.

“Sürdürülebilir tarım yöntemleri kullanmak zorundayız”

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Yönetim Kurulu Üyesi Tanman da, geçen sezon ekim alanlarının yüzde 17 oranında daralarak 573 bin hektardan 477 bin hektara düştüğünü hatırlatarak, tarla verimindeki yüzde 8’lik kaybın da etkisiyle rekolte yüzde 25 daraldı. 2022 sezonunda 1 milyon 17 bin ton olan rekolte 2023 sezonunda 777 bin ton lif pamuk olarak gerçekleşti. Ulusal Pamuk Konseyi’nin çalışmasına göre, Türkiye’de pamuk üretilen bölgelerden alınan maliyet değerlerinin ortalaması bir önceki seneye göre yüzde 68 artışla 24 TL / kg’a çıktı Maliyet kalemlerinde özellikle yüzde 220’ün üzerinde artış kaydeden mazot ve gübre fiyatları dikkat çekici. İlaç ve hasat maliyetleri de yüzde 120’nin üzerinde yükseldi. Bu durum rekolte düşüşü ile bir araya gelince üreticinin bilançosuna negatif yansıyor. Üretimde kayıpların en az yaşanması için pamuğun sürdürülebilir tarım yöntemleri ile sağlanması bir zorunluluk. Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda önemli adımlar atıldı ama hala ilerlememiz gereken yollar var” diye konuştu.