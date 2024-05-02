Leblebinin başkentine ikinci üretim üssü

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kobaş, hammaddesi nohut olan ürünün yaklaşık 45 gün boyunca 13 farklı aşamadan geçerek tek kavrulmuş sarı leblebi haline geldiğini söyledi.

Ürünün sonraki aşamalarında şekerli, tuzlu, draje gruplarına ayrıldığını hatırlattı. Kobaş, “Dünya leblebi üretiminin yüzde 65’i Türkiye, Türkiye toplam üretiminin yüzde 75’i ise Serinhisar’dan karşılanıyor” dedi. İlçede halen faaliyet gösteren irili ufaklı 165 firmanın 110 ton sarı leblebi üretttiği bilgisini paylaşan Kobaş, “Yıllık 35 bin ton leblebi üretiyoruz. Coğrafi işarete sahibiz. Leblebiciler Sitesi ise sarı leblebide Türkiye’de değil, Dünyada tek. 25- 40 yaş arasında nüfusun büyük çoğunluğunu sektör olarak istihdam ediyoruz. Sitemizde binin üzerinde çalışan var. Denizli- Antalya yolu üzerinde 55 tane perakende satış noktamız var. Nakliye, satış noktaları gibi yan kolları eklediğimizde de Serinhisar’ın yarıdan fazla nüfusunu leblebi sektörü istihdam ediyor” diye konuştu.

Tohum ıslahı ile ilgili çalışmalar devam ediyor

Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ağırlıklı 40’ın üzerinde ülkeye ihracatın her geçen yıl artış gösterdiğini dile getiren Kobaş, “Hammaddemiz nohut rekoltesinde bir sıkıntı yaşamadık. Şu anda nohudun ekim dönemi. 3 ayın sonunda nohut hasat edilir hale geliyor. Rekolteyi mevcut iklim şartları belirleyecek. Ani sıcak ve yağışlar nohut için risk oluşturuyor” dedi. Ürünün ağırlıklı olarak Konya, Urfa, Antep, Yozgat’tan temin edildiğini belirten Kobaş, DTB olarak tohum ıslahı konusunda 4 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. Leblebilik nohudun kilogramının 45-50 TL arası olduğunu belirten Kobaş, “Bir kg nohuttan 700 gram leblebi elde ediliyor. Diğer girdi maliyetleri üzerine konulduğunda bazen maliyetine, bazen kg’da 1- 2 TL’lik kar marjıyla satıyoruz. Tek kavrulmuş sarı leblebi standarttır. Ebatları değişir. İşin zor olan kısmı budur. İşin mutfak kısmı Serinhisar, işin vitrin tarafı ise tüm Türkiye’dir. Ürün, Çorum’dan Kula’ya acısından tuzlusuna, şekerlisinden traliçesine 38 çeşit farklı üretimle ürün katma değerli hale getirilir” dedi.

En büyük sıkıntı krediye erişememek

İmalatçının en büyük sıkıntısını krediye erişememek olarak açıklayan Kobaş, “Şu anki kredi oranlarıyla imalatçının kredi alıp, aldığı hammaddeyi iki ay boyunca işlerken oluşacak finans yükünü, stok maliyetini tolere edecek sektöre özel finansman desteğinin sağlanması çok yerine olacaktır” diyerek şöyle devam etti, “Leblebiciler Sitemiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. İkinci sitenin çalışmaları devam ediyor. Şu anda tüm çalışmalar tamamlandı. İnşaat yapılabilir hale geldi. 300 dönüm arazide 87 tesis kurulabilecek alan kuruldu. Önümüzdeki yıllarda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede yeni işletmelerin kurulmasının yanı sıra büyüme hedefindeki işletmelere katkı sağlayacak. Merkezi yapı sayesinde oluşacak avantajlar firma ve sektöre artı olarak dönecektir.”