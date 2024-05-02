'KOBİ’ler için dijital dönüşüm zorunluluk'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) paydaşlığında Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirildi. KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Akıllı KOBİ ve KOBİ’lerin İkiz Dönüşüm Yolculuğu, E-ticarette Başarının Sırrı, İş Süreçlerinde Dijitalleşme Trendleri ve Yerel Tecrübe Paylaşımı başlıklarında çeşitli paneller yapıldı. Ayrıca; Teknolojinin Rotasında Dönüşümün Anahtarı Dijital İş Servisleri ve İhracatta Yeni Fırsat E-İhracat başlıklarında da sunumlar gerçekleştirildi. Programa Turkcell Dijital İş Servisleri ana, PayTR ve Digital Exchange platin, Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit ise altın sponsor oldu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, etkinliğin açılışında ikiz dönüşüme dikkat çektiği konuşmasında, “Yeşil dönüşüm bir tercih ya da alternatif değil, bir zorunluluktur. Hepimizin gerekli önlemleri alması ve bu dönüşüme uyum sağlaması gerekiyor. Karbon ayak izinden dolayı ihracatçılarımızın ihracat yapamayacak hale gelmesini tercih etmeyiz, zaman daralıyor. Bunun gibi dijital dönüşüm ve yapay zekâ temelli üretime de hazır hale gelmeliyiz. Onun için ürünlerinizi dijital ortama taşıyın diyoruz. Bu sebeple ne üretiyorsanız, ne alıp satıyorsanız bunu mutlaka dijital platformlarda yapmalısınız. Aksi takdirde, dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsanız rekabet etme şansınız kalmaz” dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dijitalleşmeyle birlikte verimliliğin önemine vurgu yaparak, “Artık KOBİ’lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri de son derece önemli. Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ’lerin faaliyetlerine devam etmesi imkânsız hale gelecek. Dijitalleşmek artık bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, “İş dünyamızın yenilikçi bir vizyon benimseyerek dijital dönüşüm yolculuğuna çıkması kaçınılmaz hale geldi. Bu yolculuğun kolay olmadığının farkındayız. Üstelik varış noktası olan bir yolculuk da değil, sürekli güncellenen bir süreç olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.