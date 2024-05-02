İtalyan Questa Türkiye’ye Eskişehir’den açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

42 yıllık İtalyan markası Questa, Eskişehir'de termal suyunun da gücüyle hizmet veriyor. İtalyan ve Türk kültürünün harmanlandığı bir hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Questa Hotel CEO’su Cem Lale, “Marka güvenilirliğimiz ve 30 yıla tekabül eden ‘know how’ ile konsept otel işletmeciliği anlayışımızı birleştiriyoruz. Son teknoloji sistemlerini çatımız altına alarak otel işletmeciliği hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

İtalyan ve Türk gelenekleri ile kültürlerini birleştirerek sunmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Lale, “Örneğin Türk kahvesi ve cappuccino ya da pide ve pizza gibi her iki kültürü de yansıtan bir yiyecek içecek kültürü sunuyoruz. Ama hepsinin temelinde “misafire sözümüz var” mottosu yer alıyor. Biz konaklayan misafirlerimize üstün servis ve kalite anlayışı sunmak için özen ve dikkat ile çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi. Bünyelerinde barındırdıkları termal su hizmetiyle öne çıktıklarını aktaran Lale, “Termal suyumuz içinde bin 500 farklı mineral bulunan ve çeşitli tıp rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olan özelliklere sahiptir. Diğer otellerin çoğunda bulunmayan kapalı havuz imkanı sunuyor oluşumuz ve şehre 7 dakika ulaşım mesafesiyle öne çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yakın gelecekte Questa markası altında İstanbul, Kapadokya, Bodrum destinasyonlarında ve İzmir bölgesinde 4-5 yıldız düzeyinde şehir oteli konseptinde hizmet vermeyi hedeflediklerinin altını çizen Cem Lale, Türkiye’de 5 otel açtıktan sonra İtalya ve Avrupa ülkelerinde Questa markası altında otel yatırımcıları ile işletmecilik planları bulunduğu bilgisini paylaştı. Eskişehir’in gelişen sanayi ve hizmet sektörlerinin yanı sıra artan nüfusu ile dinamik bir şehir olduğunu kaydeden Lale, Questa Hotel olarak sağlık turizmindeki potansiyelinden dolayı Eskişehir’i tercih ettiklerini açıkladı.

Sağlık turizmini teşvik etmeyi planlıyor

Cem Lale, sözlerine şöyle devam etti: “Kentin geleceğinde hastanelerin yoğun olduğu bölgede sağlık turizmi kapsamında termal ve spa hizmetlerinin birleştirilerek hastaların tedavisinde iyi sonuçlar elde edilmesi ve otel konaklama sürelerini uzatacak bir imkanın bulunduğunu gördük. Pandemiden sonra sağlık, her bireyin özenle dikkat ettiği konu oldu. Otelimiz bu hizmeti verebilecek her türlü imkana sahiptir. Eskişehir'e uluslararası havalimanı gelmesiyle birlikte yurt dışından sağlık turizmi için misafir çekmeyi hedefleyen otelimiz, bu sayede Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinden daha fazla faydalanmayı amaçlıyor. Avrupa ülkelerinin bakanlıklarıyla anlaşmalar yaparak sağlık turizmini teşvik etmeyi planlıyoruz. Birleşmiş Milletler’e akredite olmanın avantajlarını sağlık turizminde de kullanmayı amaçlayarak uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanmayı hedefliyoruz.”

Alternatif Tıp Tedavi Merkezi kuracak

Termal turizmine hitap edebilecek tüm altyapıya sahip olduklarını dile getiren Lale, “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarlar tarafından raporlanan termal suyumuz, barındırdığı minerallerle ciddi vücut hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilecek niteliktedir. Ayrıca bu yılki yatırım planlarımız çerçevesinde otelimiz içerisinde Alternatif Tıp Tedavi Merkezi kurarak geleneksel Çin tıbbı ile tedavi hizmeti vereceğimiz bir bölümü devreye almayı hedefliyoruz. Yapılacak olan tedavileri termal suyumuz ile birleştirilerek çok iyi sonuçlar alınabilecek bir sağlık merkezi kuracağız. Yabancı doktorların da çalışacağı bu merkeziminiz Türkiye ve yurt dışında ses getireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.