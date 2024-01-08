Boy Panel, Çukurova Havalimanı’nda 10 milyon dolarlık projeyi tamamladı

Eray ŞEN/ADANA

Boy Panel, 10 milyon dolar proje bedeli olan çalışma kapsamında, havaalanının tüm çatı, asma tavan, PVC zemin ve yükseltilmiş döşeme alanlarını yaptı.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Boy Panel Yapı Sistemleri Genel Müdürü Abdullah Özdiler, 15 Ocak’ta ‘işi teslim edeceklerini’ söyledi. Daha önce Ordu, Tokat, Kayseri ve Gaziantep havaalanlarında benzer çalışmalar yaptıklarını, ayrıca Afyon ve Elazığ havaalanlarına malzeme tedarik ettiklerini belirten Abdullah Özdiler, “Çukurova Havalimanı projesinde hem malzemeyi üretiyor, hem montajını yapıyoruz” dedi.

Genel Müdür Özdiler, Çukurova Havalimanı projesinin ayrıntılarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Burada 40 bin metrekare çatı, 100 bin metrekare de asma tavan var. Zeminde 20 bin metrekare PVC, 10-12 bin metrekare de yükseltilmiş döşeme var. Bu alanların yapımındaki malzemeleri Alman teknolojisinde ama kendi makine parkımızla, kendi patentli malzemelerimizle üretiyoruz. Bunlar yalıtım ve mukavemet özellikleri yüksek, ayrıca tek parça çatı özelliğine sahip.”

Adana’da toplam 15 bin metrekare alanda kurulu tesislerinde üretim yaptıklarını, üretimde 100’den fazla, şantiyelerde ise 300’e yakın kişi istihdam ettiklerini ifade eden Özdiler, bölgedeki bir diğer önemli proje olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaptıkları çalışma hakkında da şu bilgileri verdi:

“Akkuyu Nükleer Santrali’nde paslanmaz çelik kullanıyoruz”

“Mersin’deki Silifke Akkuyu Nükleer Santrali’nde de cephe yapıyoruz. Akkuyu’da toplam 700 bin metrekare cephe işi var, bunun 10 bin metrekaresini biz üstlendik ama devamı gelecek, toplamda üstlendiğimiz bölüm 100 bin metrekareye ulaşacak. 700 bin metrekarenin toplam cirosu 350 milyon dolar, biz bunun 50 milyon dolarlık kısmını yapmayı planlıyoruz. Orada paslanmaz çelik malzeme kullanıyoruz. Bu ürün Türkiye’de ilk kez kullanılıyor. İdari binalar ve reaktörler dahil tüm bina kaplamalarını bu malzemeden yapıyoruz.”

Abdullah Özdiler, şirket olarak 2023 yılında dolar bazında yüzde 20 büyüdüklerini, bu yıl da yüzde 30 büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.