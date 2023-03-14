Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: “Dönüşmekten başka çaremiz yok”

EKONOMİ (BURSA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı, “Dayanışma Ruhu ve Değerlerimiz” temasıyla gerçekleştirildi. İslam Hukuku Profesörü ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hayrettin Karaman ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuk konuşmacı olduğu konferansta Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Deprem bölgesinde personel sayımız 2 bine kadar çıktı. Hatay, Maraş, Antep ve Adıyaman’daydık. Şuan sadece Hatay ve Maraş’ta ekiplerimiz var. Bölgede halen 400 civarında personelimiz bulunuyor. 190 civarında aracımız var. Meyve sebze dağıtımından su dağıtımına kadar her konuda insanlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Hatay’da bir şantiye alanı oluşturduklarını ve arama kurtarma çalışmalarından enkaz kaldırmaya, araç ekipman desteğinden erzak dağıtımına kadar her konuda ekiplerin çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, “3 bölgede toplam 2 bin 500 civarında konteyner kurulumu yapılacak. İkinci önemli konumuz seyyar tuvaletlerin oluşturulması ve bakımı. Bölgede şuan en büyük ihtiyaç tuvalet.

Üçüncü konumuz Hatay’a gelen sosyal yardımların dağıtılması. 100 civarında personelimiz şuanda bu işleri yürütüyor. Antakya Belediyesi’ne yeni bir şantiye alanı oluşturduk. Makine ve ekipman ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarımız var. Bu bölgenin kendi yerlerinde imar edilmesi ve halkının da tekrar şehirlerine dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Depremin verdiği zararı göstermek istiyorum”

Ramazan ayının yaklaştığını ve bölgeye desteklerin sürmesi gerektiğini belirten Başkan Aktaş, işadamlarının Bursa’dan ziyade deprem bölgesinde iftar sofraları kurmasını tavsiye etti. Hatay, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da her hafta birer iftar vereceklerini duyuran Alinur Aktaş, bu iftarlara Bursa’da kentsel dönüşüm konusunda direnç gösteren 1050 Konutlar, Merinos altı, Altıparmak semtlerinden vatandaşları götürerek depremin verdiği zararı yerinde göstermek istediklerini söyledi.

“Bizim Bursa olarak dönüşmekten başka çaremiz yok” diyen Aktaş, şöyle konuştu: “40-50 yıllık binalarımızla alakalı, kaçak binalarla alakalı daha radikal tavırlar içerisinde olmamız gerekiyor. Dönüşüm işini daha da arttırmalıyız. Her şey devletten beklenmemeli. İnsanlarımız da dönüşümü istemeli. Eski binasını verip yerine aynı metrekarede sıfır bina istemekle dönüşüm olmaz. Bursa’yı dönüştürmek zorundayız. Bu konuya dört elle sarılmamız gerekiyor. Deprem gerçeğine göre evlerimizi inşa etmek zorundayız.”