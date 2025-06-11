Bursa inşaat sektörü “Yarısı Bizden” desteği bekliyor

EKONOMİ/BURSA

İkamet amaçlı konut inşaatları sektörü temsilcilerinin yer aldığı BTSO 23’üncü Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile Dirençli Kentler Zirvesi’nin sektöre önemli katkılar sunduğunu belirtirken “Firmalarımız, 15 bin ziyaretçinin katıldığı fuarda en yeni projelerini sergiledi. İnşallah, bu başarının ardından, gelecek yıl 23-26 Nisan tarihlerinde çok daha güçlü bir içerikle yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Kent merkezinde sıkışmış durumda faaliyet gösteren 8 bini aşkın sanayi işletmesinin hem üretim kapasitesini hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Şenocak, “Deprem kuşağında yer alan Bursa’da yapı stokunun önemli bir bölümü artık yorulmuş durumda. Bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden konut ve sanayi alanlarının birlikte ele alınacağı bütüncül bir dönüşüm planına ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Kanayan yaramız arsa”

Son 3 dönemdir kentsel dönüşüm üzerinde durduklarını belirten BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise “Bursa, aktif fay hatlarının şehir merkezinden geçtiği bir kent. Bursa’da kentsel dönüşüm diğer birçok şehirden daha büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının İstanbul’da olduğu gibi Bursa’da da hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

BTSO Meclis Üyesi ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik konumuna dikkat çekerken “Bizim en büyük kanayan yaramız arsa. Toplam konut sayısı İstanbul kadar yüksek olmasa da Bursa deprem riski açısından daha ciddi bir konumda. Bu nedenle kentsel dönüşüm ve yapılaşma politikalarında Bursa’nın öncelikli illerden biri olarak ele alınması gerekiyor. Yarısı Bizden ve buna benzer imkanların Bursa’ya da sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.