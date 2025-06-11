Yenişehir’e AB’den 103 bin Euro’luk turizm hibesi

EKONOMİ/BURSA

Yenişehir Belediyesi’nin desteklediği Güneşin Kadınları Kooperatifi, Avrupa Birliği tarafından Kooperatiflere Destek Hibe Programı’na ‘Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm Projesi’ ile başvurdu. Yüzlerce projenin yarıştığı programda başarılı bulunan proje 103 bin 800 Euro (yaklaşık 4 milyon 600 bin TL) hibe almaya hak kazandı. Proje ile Yarhisar’ın turizm sektörüne katılımı, Ulusal ve bölgesel bir turizm destinasyonu olmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, halka alternatif gelir kaynakları sağlanarak, sürdürülebilir iş alanı oluşturulacak.

Yenişehir’de bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını belirten Güneşin Kadınları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naciye Özdemir, “Yenişehir’in en önemli tarihi ve doğa turizm destinasyonlarından biri olan Yarhisar’ı gerçek manada turizme kazandırmak istedik. İlçemizin turizmine yönelik elimizden gelen çabayı gösterdik. AB’den aldığımız hibe ile birlikte çok kısa bir süre içerisinde, çok güzel bir projeyi ilçemize kazandırmış olacağız. İlk etapta 12 kişiye direkt istihdam kapısı açılmış olacak. Öte yandan bu projeyle birlikte kooperatiflerin de fon bulma sıkıntısını bu şekilde aşabileceğini göstermiş olarak diğer kadın kooperatiflerine de örnek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenişehir’in gelişmesi için atılan her adımın arkasında olduklarını hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, “Tarım kenti olan Yenişehir’in aynı zamanda tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkması için çalışıyoruz. Turizme odaklanarak, ilçemizin hak ettiği payı almasını istiyoruz. İlçemizi yapacağımız projelerle, alacağımız hibelerle kalkındırmaya ve büyüteceğiz” dedi.