Bursalı tekstilciler küresel pazarı hedefleri için Paris’e çıkarma yaptı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursalı tekstil sektörü temsilcileri Avrupa’nın önde gelen kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından Texworld Paris 2025 Spring Fuarı ile moda ve tekstil endüstrisinin profesyonellerini bir araya getiren Premiere Vision Fuarı’na çıkarma yaptı. Türkiye’nin 2. büyük katılımcı ülke olduğu Texworld Fuarı’nda 80’e yakın Türk firması uluslararası profesyonellerle görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarda ayrıca 22 Bursalı firma stant açarak yeni kreasyonlarını görücüye çıkardı. Premiere Vision Fuarı’nda ise Türkiye’den 202 firma stant açtı. Bu firmaların 54’ü ise Bursalı firmalardan oluştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO olarak tekstil sektörünün en önemli buluşmalarına yoğun bir Bursa heyetiyle katıldıklarını ifade ederek, “Fuara firmalarımız büyük bir özenle hazırlandı. BTSO heyeti olarak firmalarımızı tek tek ziyaret ettik. Sektördeki maliyet artışları ve rekabetçiliğimizi zorlayan döviz kurları firmalarımızın en önemli gündem maddesi. Sektör temsilcileri 2025 yılının iyi geçmesini bekliyor. Fuarda Bursalı üreticilerin ne kadar ihracat yapma arzusu içinde olduğunu bizzat gördük” dedi.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise “Firmalarımız fuarda farklı ülkelerden birçok firma ile iletişim kurdu. Sektörümüzün ihracat ağını geliştiren bu etkinlikler oldukça kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Mayıs sonu sektörde iyileşme hızlanacak”

Premiere Vision Fuarı’nın Bursalı katılımcılarından olan Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık da fuarların kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Geçen yıl bir durgunluk dönemi geçirdik. Sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için aynı durum söz konusu. Sektördeki en önemli sıkıntılarından birisi de Çin. Nisan ve mayıs aylarından sonra sektörde iyileşmenin hızla artacağına inanıyorum. Bizim firma olarak kendi ipliğimizi üretiyor olmamız sektörde bizi daha dinamik tutuyor.” ifadelerini kullandı.

Aynı fuarın bir başka Bursalı katılımcısı olan Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu ise, “Fuara fark oluşturacak yeni kreasyonlarla hazırlandık. Biz cesaretli bir toplumuz. İçinde bulunduğumuz zorluklara rağmen yatırıma ve yeniliklere devam ediyoruz. Yeni bir fabrika daha kurduk. Daha fazla ihracat için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.