Bursa'nın fethi coşkuyla kutlandı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın 699 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıl dönümü törenlerle kutlandı. Pınarbaşı Fetih Kapısı’nda yapılan törenlere Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, mülki ve askeri erkân, muhtarlar ve Bursalılar katılım gösterdi. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarında yerini almasının ardından törenler, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Akan Yetişir, fetih süreci hakkında bilgiler verirken Bursa Erkek Lisesi’nde öğrenim gören Bilge Atmaca da "Bursa'da Zaman" adlı şiiri seslendirdi.

“Bursa, bir ulu çınarın kök saldığı yerdir”

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi. Kentin, Osmanlı'nın ilk göz ağrısı ve ilk başkenti olduğunun altını çizen Gazioğlu, ‘’Bursa, bir ulu çınarın kök saldığı yerdir. İşte o köklerdir bizi biz yapan. O kökler, bu kentin camilerine, medreselerine, hanlarına, kervansaraylarına işlemiştir. Bizler de bugün bu kutlu mirasın varisleri olarak; tarihi dokumuza, kültürel değerlerimize, atalarımızın bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı görev biliyoruz. Bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştiriyor, geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz" dedi.

Fetih Kapı önündeki törenler, mehter marşı ve kılıç kalkan etkinlikleriyle tamamlandı. Programın ardından Tophane'ye kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde saygı nöbeti değişimi gerçekleştirildi. Bursa İl Müftü Yardımcısı Hasan Canlı'nın yaptığı duanın ardından Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.