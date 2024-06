ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa'da gelenekselleşen ve bu yıl 62.si düzenlenecek Uluslararası Bursa Festivali’nin lansmanı gerçekleştirildi. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 5-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve bünyesinde 36. Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının da yapılacağı etkinlik hakkında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Günümüzde kültürel değerlerini ve sanatçılarını koruyan onlara değer veren kentler öne çıkıyor. Bir kenti sadece binaları, sokakları, yolları ve meydanları ile tanımlarsak eksik kalırız. Kentler kimliğini kültürlerinden ve sanatsal atmosferlerinden kazanır. Sanatla şehirler ölümsüz hale gelir. Biz de Bursa’nın her mahallesi, her sokağı kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile dolsun ve her yaştan her kesim bu etkinliklerde yer alabilsin istiyoruz. Hedefimiz Uluslararası Bursa Festivali coşkusunun 17 ilçemize yayılması. Bu yıl festivalimiz kapsamında Osmangazi’nin yanı sıra Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Mustafakemalpaşa ve İznik gibi farklı ilçelerimizde de etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu sayıyı gelecek yıl daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 36.sı gerçekleştirilecek Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında ise 17 ilçede gösteriler düzenlenmeye devam edecek” dedi.

“Kardeşlik mesajı vereceğiz”

Dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinlikler ile Bursa’ya değer katmak istediklerini belirten Bozbey, “Bu topraklarda yetişen ve birçok alanda birçok kalbe dokunan sanatçılarımızın Bursa’daki bilinirliğini de artırmak için çalışmalar yapacağız. Bursa’nın ruhunda sanatın ve estetiğin her zaman yeri olmuştur. 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde yerli ve yabancı birçok sanatçının katılımı ile sanatın evrensel diline şahitlik edeceğiz. Farklı kültür ve coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirerek barış ve kardeşlik mesajı da vereceğiz. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kendine özgü formatı ile farklı ülkelerin kendi kültürlerini sergilemeleri için önemli bir fırsat ve bu organizasyona ev sahipliği yapmamız da bizim için oldukça anlamlı” ifadelerini kullandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Siudy Garrido Flamenko Topluluğu’nun Merinos Parkta’ki gösterisi ile başlayacak organizasyonun programı ve katılacak sanatçıların da açıklandığı lansmanda ayrıca organizasyon bütçesinde %90 olan Bursa Büyükşehir Belediyesi payının yapılan sponsorluk anlaşmaları ve çeşitli çalışmalarla %30’a kadar indirildiği belirtildi.